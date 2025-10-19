 Michele Jankelevich entregó detalles de cómo equilibró sus estudios, el trabajo y la maternidad - Chilevisión
19/10/2025 10:58

Michele Jankelevich entregó detalles de cómo equilibró sus estudios, el trabajo y la maternidad

La ingeniera civil y esposa de Gabriel Peralta cursó el Executive MBA durante dos años, con clases los viernes y sábados.

Publicado por CHV Noticias

Michele Jankelevich se tituló del Executive MBA, un programa de posgrado que cursó durante casi dos años.

La ingeniera civil y esposa de Gabriel Peralta conversó con Las Últimas Noticias sobre cómo equilibró sus estudios, la maternidad y el trabajo.

La también influencer señaló que "las clases eran viernes y sábado, lo que hacía más fácil compatibilizarlo con el trabajo y los niños".

"Le quiero enseñar que puede hacer lo que se proponga"

En cuanto a por qué decidió volver a estudiar, la ingeniera detalló que "el MBA te entrega una mirada mucho más holística, te enseña sobre estrategia y liderazgo. Es lo que sella la profesión de un ingeniero civil desde una mirada más gerencial".

Además, relató que ese aprendizaje lo aplicó en los proyectos que comparte con su esposo. "Trabajo mucho con los Power Peralta, tanto en la parte artística como en el mundo financiero de sus academias. Ahí aplico todo lo que me dio ingeniería civil y el MBA".

"Me da flexibilidad para también poder dedicar tiempo a mi hija y al bebé que viene en camino", agregó.

Michele finalizó contando lo especial que fue el momento en que su hija vio su titulación: "Yo le quiero enseñar que puede hacer lo que se proponga, que todo se logra con empuje y esfuerzo. Esta fue la guinda de la torta: que ella me viera cumplir mi sueño".

