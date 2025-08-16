 Recibió contención: Viralizan reacción del abuelo de Gabo Power ante anuncio de segundo hijo - Chilevisión
Minuto a minuto
Trágico accidente en Pichilemu: Paracaidista murió tras caer en plena vía pública A los 83 años falleció Marta Pinto, esposa del humorista Don Carter
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/08/2025 11:15

Recibió contención: Viralizan reacción del abuelo de Gabo Power ante anuncio de segundo hijo

Gabriel espera a su segundo hijo con Michelle Yankelevich. La reacción del abuelo del bailarín emocionó a sus seguidores.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado, Gabriel Peralta hizo público un video en donde muestra las reacciones de todos sus familiares y cercanos ante la noticia del embarazo de su segundo hijo con Michelle Yankelevich.

El registro terminó emocionando a sus seguidores, puesto que, el abuelo de Gabriel se emocionó profundamente con la noticia y tuvo que recibir contención.

La reacción que emocionó a los seguidores de Gabo Power

La pareja planificó una broma en la que Michelle visitaba a cada miembro de la familia utilizando lentes de sol y luego Gabriel mencionaba: "¿Usted va a salir con esos lentes? Pero use los que le compré ayer, sí, sí los traje".

Acto seguido, Gabriel entregaba la caja de lentes de sol y le pedían al familiar en cuestión que los viera y diera su opinión. Dentro estaba la prueba de embarazo positiva; sin embargo, ninguno supo captar la noticia rápidamente.

"¡No! mi amor me voy a poner a llorar", gritó la madre de Gabriel, sorprendida, mientras abrazaba a su nuera y la madre de Michelle expresó: "¿Qué lentes? Me estás hue...".

La reacción más esperada fue la de Raúl Peralta, hermano gemelo de Gabriel, quien abrió la caja y sólo mencionó "Oh". Segundos más tarde reaccionó con efusividad, abrazó a ambos y gritó: "¡Felicidades!".

Pero el abuelo de Gabriel no supo qué decir y estuvo a punto de romper en llanto, por lo que el bailarín comenzó a masajear sus hombros, mientras Michelle acariciaba su mano. Detrás, se escucha a la madre de los Power Peralta decir: "Viene en camino, papi".

El registro alcanzó casi 50 mil likes en menos de 10 horas y entre los comentarios, sus seguidores destacaron la emocionante reacción del abuelo. Además, enviaron sus mejores deseos a la feliz pareja.

Cabe destacar que Gabriel y Michelle ya tienen una hija, Giselle Peralta, conocida como "Pochi", quien participó activamente de la dinámica de revelación.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero

Lo último

Lo más visto

Coté López rompe el silencio sobre millonaria deuda de Luis Jiménez: “Me parece que va...”

La empresa López Jiménez Ltda. acumula una deuda de $1.200 millones y está siendo demandada por liquidación forzada.

16/08/2025

“No quiere vivir más”: Alertan delicado momento de Daniel Vilches tras muerte de su esposa

La modelo Tatiana Merino fue la encargada de dar a conocer la noticia del fallecimiento de la esposa Vilches, acción que realizó a través de sus redes sociales.

15/08/2025

“Nunca voy a aceptar...”: Sammis Reyes confirmó llamado del Pastor Rocha tras polémico chiste

"Le comenté que con una mujer embarazada no se juega", declaró el deportista, luego de que el Pastor Rocha hiciera una broma con el embarazo de Emilia Dides en el que le promete a Sammis que va a ser un buen "padrastro".

15/08/2025

“A mí, Maite Orsini...”: Amparo Noguera reveló la verdad tras supuesto telefonazo de la diputada

La actriz se refirió a un rumor que se viralizó hace unos meses, luego de que Antonella Ríos asegurara que Maite Orsini llamó a Amparo Noguera para contarle que Marcelo Alonso le había sido infiel con ella.

15/08/2025