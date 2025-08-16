Recibió contención: Viralizan reacción del abuelo de Gabo Power ante anuncio de segundo hijo - Chilevisión

Gabriel espera a su segundo hijo con Michelle Yankelevich. La reacción del abuelo del bailarín emocionó a sus seguidores.

Este sábado, Gabriel Peralta hizo público un video en donde muestra las reacciones de todos sus familiares y cercanos ante la noticia del embarazo de su segundo hijo con Michelle Yankelevich.

El registro terminó emocionando a sus seguidores, puesto que, el abuelo de Gabriel se emocionó profundamente con la noticia y tuvo que recibir contención.

La reacción que emocionó a los seguidores de Gabo Power

La pareja planificó una broma en la que Michelle visitaba a cada miembro de la familia utilizando lentes de sol y luego Gabriel mencionaba: "¿Usted va a salir con esos lentes? Pero use los que le compré ayer, sí, sí los traje".

Acto seguido, Gabriel entregaba la caja de lentes de sol y le pedían al familiar en cuestión que los viera y diera su opinión. Dentro estaba la prueba de embarazo positiva; sin embargo, ninguno supo captar la noticia rápidamente.

"¡No! mi amor me voy a poner a llorar", gritó la madre de Gabriel, sorprendida, mientras abrazaba a su nuera y la madre de Michelle expresó: "¿Qué lentes? Me estás hue...".

La reacción más esperada fue la de Raúl Peralta, hermano gemelo de Gabriel, quien abrió la caja y sólo mencionó "Oh". Segundos más tarde reaccionó con efusividad, abrazó a ambos y gritó: "¡Felicidades!".

Pero el abuelo de Gabriel no supo qué decir y estuvo a punto de romper en llanto, por lo que el bailarín comenzó a masajear sus hombros, mientras Michelle acariciaba su mano. Detrás, se escucha a la madre de los Power Peralta decir: "Viene en camino, papi".

El registro alcanzó casi 50 mil likes en menos de 10 horas y entre los comentarios, sus seguidores destacaron la emocionante reacción del abuelo. Además, enviaron sus mejores deseos a la feliz pareja.

Cabe destacar que Gabriel y Michelle ya tienen una hija, Giselle Peralta, conocida como "Pochi", quien participó activamente de la dinámica de revelación.

