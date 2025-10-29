 “Estuve pidiéndole a Dios...”: Nydian Fabregat lloró en su regreso a Fiebre de Baile tras 13 años - Chilevisión
29/10/2025 08:30

“Estuve pidiéndole a Dios...”: Nydian Fabregat lloró en su regreso a Fiebre de Baile tras 13 años

Tras vivir complejos momentos al inicio de su maternidad, la española volvió al estelar de baile que la vio brillar la década pasada. "Me siento emocionada, feliz, agradecida por la posibilidad de volver", expresó

Publicado por CHV Noticias

La noche de este martes Nidyan Fabregat concretó su esperado regreso a la pista de Fiebre de Baile, a 13 años de su última participación en el estelar de Chilevisión.

Recordada por ser una de las figuras más reconocidas de la farándula a comienzos de los 2000, la modelo española llegó a Chile en 2007 y dos años después ingresó al reality Pelotón, donde fue una de las finalistas.

Sin embargo, los últimos años no fueron nada fáciles para ella: en entrevista con Primer Plano acusó haber sido raptada, maltratada y amenazada mientras vivió junto al padre de su hija y la madre de él en un domicilio en Valparaíso.

No había baño, me daban pan y un té al día, me encerraban (…) y yo ahí con mi hija”, detalló sobre los malos tratos que recibió durante sus primeros meses de maternidad, según relató en junio de este año.

"Dios me dio una segunda oportunidad"

Ahora, Fabregat vive un nuevo presente y anoche debutó bailando la canción Envolver de Anitta. Posterior a ello reveló sus impresiones a Diana Bolocco y no pudo ocultar su emoción, llegando incluso a las lágrimas.

"Siento una felicidad tremenda. Me siento emocionada, feliz, agradecida por la posibilidad de volver. Estuve pidiéndole a Dios 13 años que volviera Fiebre de Baile", expresó la participante.

“Porque como este programa no había ninguno. Era mi familia, mi casa, y lo fue todo par mí. Y estar de vuelta…”, dijo entre lágrimas. Consultada sobre si ve esta etapa como una nueva oportunidad, contestó: "Sí, sobre todo después de lo que he pasado".

Dios me dio una segunda oportunidad por mi bebé y estoy aquí por ella, por Mía. Soñé hasta con eso, y le rogué a Dios: devuélveme por favor”, comentó ante las cámaras.

Mira el momento a continuación:

