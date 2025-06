“Me encerraban y yo ahí con mi hija”: Nidyan Fabregat relató la pesadilla que vivió tras ser mamá - Chilevisión

La modelo española impactó tras relatar en Primer Plano el tormento que sufrió mientras vivía con su expareja y su exsuegra durante los primeros meses como madre. “No había baño, me daban pan y un té al día", contó.

Nidyan Fabregat reveló detalles del momento más oscuro de su vida personal, el que atravesó tras convertirse en madre y que la mantuvo alejada del mundo del espectáculo durante los últimos años.

En conversación exclusiva con Primer Plano, la recordada modelo española acusó haber sido raptada, maltratada y amenazada mientras vivió junto al padre de su hija y la madre de él en un domicilio en Valparaíso.

“No había baño, me daban pan y un té al día, me encerraban (…) y yo ahí con mi hija”, detalló sobre los malos tratos que recibió durante sus primeros meses de maternidad.

MÁS SOBRE NIDYAN FABREGAT

“La peor decisión que yo tomé en mi vida”.

Según sostuvo la modelo, todo comenzó luego de tener un embarazo de alto riesgo y sufrir la pérdida de una de sus gemelas.

Tras el nacimiento de su guagua, y en un momento de vulnerabilidad, se fue a vivir con la familia de su entonces pareja a Linares, donde le habrían quitado su teléfono, robado sus ahorros y aislado de sus cercanos.

Según contó Fanregat, tras esto, decidió trasladarse a Valparaíso, donde vivió con su expareja y la madre de él. Según expresó, esto terminó siendo “la peor decisión que yo tomé en mi vida”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Pero el calvario que atravesó en ese lugar habría sido aún peor. Según explicó, recibía constantes humillaciones y agresiones -tanto físicas como psicológicas- de parte de su expareja y exsuegra.

“Me maltrataban, yo no valía nada”, aseguró la Fabregat, quien también aseguró que la tenían completamente incomunicada y amenazada con quitarle a su hija si no les hacía caso.

Al respecto, Fabian Ligueti, el abuelo paterno de la hija de Nydiat, negó las acusaciones: "Se empezó a alargar la estadía en la casa. Me sale con el pastel de que está embarazada. Me dijo 'le tengo una buena noticia'. Super buena noticia. Se quedó a vivir en la casa, le di una pieza especial. Se instalaron. Me preocupé que no le faltara nada. Yo la he apoyado en todo".

Revisa el relato completo a continuación