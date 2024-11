El angustiante mensaje de Nidyan Fabregat por tragedia en España: “Mis amigos aún no aparecen” - Chilevisión

La recordada modelo española radicada en Chile se refirió al devastador temporal que afectó a su país natal, especialmente a la región de Valencia. "Estoy con el corazón partido", confesó.

Nidyan Fabregat, modelo española radicada en Chile, publicó un angustiante mensaje por el devastador temporal que afectó, principalmente, a la región de Valencia.

El fenómeno natural conocido como DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) dejó decenas de desaparecidos, más de 200 muertos, calles, casas y edificios totalmente anegados y destrozados.

¿Qué dijo Nidyan Fabregat por tragedia en España?

A través de su cuenta de Instagram, Fabregat sostuvo que "para los que me preguntan por qué no he subido nada de Halloween. Estoy muy mal, mi país está pasando por un momento difícil".

"Tengo mi familia en Barcelona que aún no sé nada de ellos, estoy muy preocupada. Y mis amigos de Valencia aún no aparecen, no se sabe dónde están", reveló la ex figura televisiva.

Finalmente, la española confesó: "Estoy con el corazón partido, sólo le pido a Dios que estén bien. Estar tan lejos me duele no poder estar ahí, buscándolos, ayudar a las demás familias".

Cabe mencionar que Nidyan Fabregat se encuentra alejada de la televisión y vive en Linares, en la Región del Maule. En 2023 dio a luz a su primera hija, Mía.