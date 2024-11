Hijo de Leonardo Farkas fue en ayuda de damnificados en España: “Los pueblos han sido destrozados, demasiada gente...” - Chilevisión

A través de sus redes sociales, Daniel Farkas mostró parte de los daños que dejó el DANA en la Comunidad Valenciana. Hasta el momento, cerca de 200 personas han fallecido y miles perdieron sus hogares.

Duras jornadas han vivido los ciudadanos de Valencia, en España, tras el devastador temporal DANA que ha inundado parte de ese país y ha cobrado la vida de más de 200 personas.

Ante esto, el hijo de Leonardo Farkas, Daniel, llegó al lugar afectado y se puso manos a la obra para ayudar a los miles de damnificados, quienes quedaron prácticamente en la calle debido al daño en sus viviendas.

Hijo de Farkas ayuda a damnificados en España

"Como un extranjero en tierras lejanas, este pueblo y su gente me han acogido como familia. Cuando he vivido tan lejos de la mía, me han contagiado con sus valores de disfrutar la vida acompañada y me han llenado el corazón con su cariño, amor… y paella", partió diciendo el joven de 19 años en su cuenta de Instagram.

Mostrando los graves daños que dejó el paso de DANA por la Comunidad Valenciana, Daniel aprovechó sus miles de seguidores para dar a conocer el problema que atraviesa España. "Espero que este post pueda informarle al que no sepa del horror que se está viviendo acá desde hace unos días, cuando llegó la #DANA", indicó.

En este sentido, agregó: "Ya se ha ido la mayoría de la tormenta, ahora toca reconstruir. Los pueblos al sur y alrededor de la ciudad han sido destrozados… demasiada gente muerta, no sé cuántos desaparecidos, pero serán miles, y la Comunidad Valenciana necesita todo el apoyo posible".

Confirmando que él se encuentra bien y a salvo, sostuvo que "hay muchos que conozco que no han tenido esa fortuna y lo han perdido todo... y demasiados más que aún están viviendo esa película de horror".

A modo de cierre, Daniel agradeció a quienes han ido a prestar ayuda, mientras enviaba un mensaje a Chile: "Ojalá que el que vea esto en Chile o donde sea en el mundo, pueda sumarse en cuanto pueda también", cerró.