 Dani Castro relató las complicaciones tras su pérdida gestacional: “Me río, lloro y después me río” - Chilevisión
Minuto a minuto
Sigue acá EN VIVO el cierre de campaña de Jeannette Jara en Coquimbo Sigue aquí EN VIVO el cierre de campaña de José Antonio Kast en Temuco ¿Habrá Ley Seca en la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Esto pasará con la venta de alcohol Desbordes exige disculpas de Jara tras polémica del TAG: “No todo vale en política ni en campaña” El emotivo despacho de Roberto Cox con madre venezolana quien se pudo contactar con su hijo que vive en Chile
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
11/12/2025 13:49

Dani Castro relató las complicaciones tras su pérdida gestacional: “Me río, lloro y después me río”

La influencer compartió con sus seguidores una actualización tras la complicación médica que la obligó a dejar Fiebre de Baile y se sinceró sobre las dificultades que ha tenido para enfrentar este proceso.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Dani Castro compartió una actualización sobre su estado de salud, luego de sufrir una pérdida gestacional que la obligó a dejar su participación en Fiebre de Baile

A inicios de diciembre, la influencer reveló había sufrido una descompensación por la que le diagnosticaron anemia. Pero exámenes posteriores revelaron que había sufrido una pérdida

Dani Castro actualizó su estado de salud

A una semana de su complicación médica, Dani Castro entregó detalles de cómo ha vivido estos días y habló sobre los cambios que ha experimentado en sus historias de Instagram.

“Lloro, después ando insoportablemente idiota, pero tengo derecho a ser idiota, porque en mi situación yo digo 'estoy idiota y no me importa'. Después me río, después lloro y después me río”, trasnparentó. 

Sobre su estado de salud, la cocinera confesó que “me ha dolido mucho el útero y ese dolor me recuerda todo lo que está pasando y eso me da como pena y después lloro de dolor, pero me duele más y lloro, y después me río. Todo es como... así. Ese es mi reporte de hoy”.

Todavía mi mini yo está adentro, por eso hay que chequear la hormona del embarazo. Tiene que bajar hormona. Está todo muy vascularizado, entonces, hay un proceso que hay que esperar”, detalló.

En cuanto a los pasos a seguir, contó que todo “depende de mi cuerpo. Nada depende de mí. Si bien estuve haciendo todas estas cosas con anemia y estuve dándolo todo, objetivamente estoy a mi 50% de todo, me refiero mentalmente, emocionalmente y físicamente”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

Lo último

Lo más visto

¿Lluvia y tormenta eléctrica en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

Se están empezando a formar nubes que podrían dejar precipitaciones y tormentas eléctricas en la zona central del país.

11/12/2025

Conmoción en Talca: Hombre roció parafina y prendió fuego a su padre adulto mayor

Según los primeros antecedentes, el individuo ingresó al domicilio donde roció con parafina a la víctima para luego encender fuego y darse a la fuga.

11/12/2025

Maduro sube el tono y lanza desafiante mensaje: “Partirle los dientes al imperio norteamericano...”

El presidente venezolanio mostró un tono distinto a lo que habían sido sus declaraciones anteriores en el marco de la tensión que existe con Estados Unidos.

11/12/2025

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

En caso de no concurrir a cumplir con el deber cívico en esta segunda vuelta, los ciudadanos serán multados económicamente.

11/12/2025
Publicidad