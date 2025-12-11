Dani Castro relató las complicaciones tras su pérdida gestacional: “Me río, lloro y después me río” - Chilevisión

Dani Castro compartió una actualización sobre su estado de salud, luego de sufrir una pérdida gestacional que la obligó a dejar su participación en Fiebre de Baile.

A inicios de diciembre, la influencer reveló había sufrido una descompensación por la que le diagnosticaron anemia. Pero exámenes posteriores revelaron que había sufrido una pérdida.

Dani Castro actualizó su estado de salud

A una semana de su complicación médica, Dani Castro entregó detalles de cómo ha vivido estos días y habló sobre los cambios que ha experimentado en sus historias de Instagram.

“Lloro, después ando insoportablemente idiota, pero tengo derecho a ser idiota, porque en mi situación yo digo 'estoy idiota y no me importa'. Después me río, después lloro y después me río”, trasnparentó.

Sobre su estado de salud, la cocinera confesó que “me ha dolido mucho el útero y ese dolor me recuerda todo lo que está pasando y eso me da como pena y después lloro de dolor, pero me duele más y lloro, y después me río. Todo es como... así. Ese es mi reporte de hoy”.

“Todavía mi mini yo está adentro, por eso hay que chequear la hormona del embarazo. Tiene que bajar hormona. Está todo muy vascularizado, entonces, hay un proceso que hay que esperar”, detalló.

En cuanto a los pasos a seguir, contó que todo “depende de mi cuerpo. Nada depende de mí. Si bien estuve haciendo todas estas cosas con anemia y estuve dándolo todo, objetivamente estoy a mi 50% de todo, me refiero mentalmente, emocionalmente y físicamente”.