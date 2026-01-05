 Bonos para mujeres en enero 2026: Cuáles son, montos y cómo postular este mes - Chilevisión
05/01/2026 17:51

Mujeres pueden postular a cuatro bonos para recibir en enero de 2026: Revisa montos y requisitos

El Sence y el Instituto de Previsión Social cuentan con bonos y subsidios especialmente dirigidos a mujeres. Revisa cuáles son los que puedes recibir en enero y en qué consisten.

Con la llegada de enero, las mujeres pueden optar a una serie de bonos y beneficios que el Estado tiene a disposición de las ciudadanas del país para aumentar sus ingresos y, de esta forma, mejorar su calidad de vida.

Muchos de estos bonos tienen requisitos de acceso, además de necesitar una postulación previa para recibir el pago. Aún así, hay otros que se entregan de manera automática si es que se cumplen con las condiciones establecidas.

Bono al Trabajo de la Mujer

Consiste en un aporte monetario directo a mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% de familias de menores ingresos según el Registro Social de Hogares.

El requisito clave es ser trabajadora dependiente o independiente y permite acceder a un pago único anual o pagos mensuales más pequeños. En el caso de octubre, ese será el jueves 30. Más información acá.

    • Monto: La beneficiaria puede recibir un pago anual de hasta $678.028, siempre que su renta bruta anual sea inferior a $7.948.180. En la opción mensual podrá recibir hasta $44.157, en caso de contar con una renta bruta mensual inferior a $662.348

Bono Dueña de Casa (Bono de Protección)

Esta es una ayuda económica de carácter mensual no postulable que se paga por un periodo de dos años. Para recibirlo es necesario ser parte del Subsistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades

Los otros requisitos son haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas del subsistema y firmar la carta de compromiso y un plan de intervención con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Más información acá.

    • Monto: Totaliza un monto de $452 mil que son divididos en 24 cuotas.

Subsidio al Empleo Joven

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un beneficio dirigido a trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 24 años con 11 meses, que pertenecen al 40% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este apoyo económico, entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), se puede recibir en dos modalidades: de manera mensual o mediante un pago anual. Más información acá.

    • Monto: Puede ser pagado mensualmente o en un único pago de hasta los $678.028.

Bono Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un beneficio que entrega un monto en dinero por cada carga familiar reconocida, a los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y pensionadas.

Las trabajadoras embarazadas y los trabajadores, cuyas cónyuges sean sus cargas y se encuentren embarazadas, también pueden solicitar el beneficio a través de la Asignación Maternal. Más información acá.

    • Monto: Los montos entregados por familia dependerán de los ingresos con los que cuenten y oscilan entre los $4.119 a $21.243 mensuales.
