“Me conquistaron sus ojos...”: Francisco Puelles aclaró su estado sentimental tras ser vinculado a Vesta Lugg - Chilevisión

El actor reveló detalles inéditos sobre Vesta, con quien fue captado en la Quinta Vergara para el Festival de Viña 2026.

Este miércoles, Francisco "Chapu" Puelles aclaró los rumores y se sinceró sobre la relación que mantiene con la cantante nacional Vesta Lugg.

Los rumores circulaban desde hace unos meses, cuando se les fotografió paseando a sus perritos juntos y durante la semana del Festival de Viña del Mar 2026 la situación se intensificó debido a coquetos comentarios entre ambos en distintas instancias.

¿Chapu y Vesta Lugg están en una relación?

Aunque se aseguró en algunos portales de farándula que ambos están en una relación amorosa, Puelles aclaró en conversación con LUN: "Con Vesta nos estamos conociendo".

En esa misma línea, agregó: "Sólo les dejo una papita, una bomba de humo: Nos conocemos hace 12 años, que nos vimos por primera vez y, bueno, mira dónde la vida nos tiene ahora".

Respecto de lo que le gusta de Vesta, Chapu confesó: "Me conquistaron sus ojos, su música, sus perritos. Es una persona hermosa. Es una mujer linda de corazón, trabajadora al máximo, admirable. Yo la respeto mucho".

Finalmente, la pareja entró de forma separada a la Quinta Vergara durante la tercera jornada del Festival de Viña, pero se encontraron dentro del recinto.