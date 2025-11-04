¿Buscas trabajo? Conoce TODAS las ferias laborales de Sence durante noviembre - Chilevisión

Las actividades se desarrollan tanto de forma presencial como virtual y están orientadas a todos los perfiles laborales, convirtiéndose en una opción clave para quienes buscan empleo o quieren actualizar su currículum.
Durante noviembre, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) organizará varias ferias laborales a lo largo del país.
Las actividades se desarrollan tanto de forma presencial como virtual y están orientadas a todos los perfiles laborales, convirtiéndose en una opción clave para quienes buscan empleo o quieren actualizar su currículum.
Para participar, basta con inscribirse o actualizar su CV en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) antes de cada evento.
Este tipo de iniciativas forman parte del programa “#HayVacantes” del SENCE, que busca reducir el desempleo y promover la inserción laboral, especialmente de jóvenes, mujeres y sectores vulnerables.
A continuación, revisa la lista de ferias laborales SENCE que se desarrollarán durante el mes de noviembre:
Región de Coquimbo
Región Metropolitana
Región de Los Ríos
Región de Aysén