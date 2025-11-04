¿Buscas trabajo? Conoce TODAS las ferias laborales de Sence durante noviembre - Chilevisión

Las actividades se desarrollan tanto de forma presencial como virtual y están orientadas a todos los perfiles laborales, convirtiéndose en una opción clave para quienes buscan empleo o quieren actualizar su currículum.

Durante noviembre, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) organizará varias ferias laborales a lo largo del país.

Las actividades se desarrollan tanto de forma presencial como virtual y están orientadas a todos los perfiles laborales, convirtiéndose en una opción clave para quienes buscan empleo o quieren actualizar su currículum.

Para participar, basta con inscribirse o actualizar su CV en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) antes de cada evento.

Este tipo de iniciativas forman parte del programa “#HayVacantes” del SENCE, que busca reducir el desempleo y promover la inserción laboral, especialmente de jóvenes, mujeres y sectores vulnerables.

Calendario de ferias laborales en noviembre 2025

A continuación, revisa la lista de ferias laborales SENCE que se desarrollarán durante el mes de noviembre:

Región de Coquimbo

Lugar: Plaza de Armas de La Serena

Plaza de Armas de La Serena Fechas: Presencial el 6 de noviembre (09:00-16:00 horas) y en línea del 6 al 8 de noviembre hasta las 23:59 horas.

Región Metropolitana

Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Santiago

Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Santiago Fechas: Presencial el 18 y 19 de noviembre (10:00-16:00 horas) y en línea del 18 al 22 de noviembre hasta las 23:59 horas.

Región de Los Ríos

Lugar: Valdivia (lugar específico a definir)

Valdivia (lugar específico a definir) Modalidad: Presencial el 20 de noviembre y en línea del 20 al 22 de noviembre hasta las 23:59 horas.

Región de Aysén