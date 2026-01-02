“Y recuerda, nunca regreses...”: El polémico mensaje de George Harris que causó revuelo en redes sociales - Chilevisión

Los internautas tomaron la publicación como una indirecta hacia lo ocurrido con su show en el Festival de Viña 2025, por lo que se llenó de críticas.

George Harris causó revuelo en redes sociales este jueves tras publicar un mensaje por las celebraciones de Año Nuevo y los internautas lo tomaron como una indirecta hacia Chile.

Esto, luego de que el humorista fuese pifiado durante el Festival de Viña 2025, terminando abruptamente su rutina tras la masificación de unos mensajes del comediante años antes, donde se refería al expresidente Salvador Allende y el actual mandatario, Gabriel Boric en duros términos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué dijo George Harris?

"Y recuerda, nunca regreses a lugares que no fuiste querido, ni a personas que no te valoraron", escribió Harris en su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter).

En esa misma línea, agregó: "Volver al pasado es solo perder el tiempo y no estamos para eso".

"No puedes volver a Chile", "Aún escucho con amor los pifeos que te hicimos por fome", "Te esperamos en Chile para que termines el chiste del teléfono de ruedita", "Chile, nunca más" y "¡Por favor, no vuelvas a Chile!", son algunos de los comentarios que dejaron finalmente los usuarios en la publicación.

Revisa la publicación de X: