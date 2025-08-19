 George Harris recordó su desastroso paso por Viña: “Tenía que haber renunciado con dignidad” - Chilevisión
19/08/2025 22:58

George Harris recordó su desastroso paso por Viña: “Tenía que haber renunciado con dignidad”

El comediante venezolano se refirió a su participación en el certamen viñamarino y volvió a disparar contra la organización.

Publicado por CHV Noticias

Tras varios meses, George Harris volvió a referirse a su polémica presentación en el Festival de Viña 2025.

Recordemos que el comediante venezolano acabó pifiado, abucheado y dejando la Quinta Vergara tras apenas 20 minutos. En los días posteriores, acusó "xenofobia" y criticó a la producción del certamen.

Ahora, en entrevista con El País, Harris recordó parte de lo que fue esa traumática experiencia y redobló sus cuestionamientos contra la organización de Viña 2025.

Y su balance comienza sin tapujos: "Fue un momento muy malo. No se lo deseo a nadie. Desde que anuncié mi presentación en el festival, empecé a recibir ataques de todo tipo", afirmó.

Fue en ese contexto, recuerda, que se reunió con los productores diciéndoles "que estaba recibiendo amenazas de muerte" y que, por lo tanto, optaba por rechazar la invitación.

Sin embargo, según el comediante, "me convencieron para que me quedara". A la postre, todo "terminó siendo una vía crucis", puntualiza.

"Los medios descubrieron un tuit mío en el que cuestionaba que la gente siguiera creyendo en Salvador Allende, y me cayeron encima. Pedí disculpas, pero no sirvió de nada", explicó.

Luego, complementó que "el ataque del que fui víctima estaba cantando. Mi mayor aprendizaje es que siempre debes escuchar tu intuición. Yo tenía que haber renunciado con dignidad".

"Los productores siguen molestos porque tuve la audacia de hablar, pero han quedado muy mal por permitir un ataque xenofóbico tan negativo para el festival", volvió a disparar.

Eso sí, no todo es malo para Harris. "Lo que rescato de todo esto fue la ola de apoyo y afecto que recibí, así que también aprendí que después de algo malo, siempre viene algo bueno", cerró.

