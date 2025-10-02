“Estamos enamorados”: Trini Neira y Bimza reaparecen juntos tras rumores de quiebre - Chilevisión

La hija de Pamela Díaz desfiló junto al hijo de Kanela en los Premios Cordillera 2025. La pareja aclaró los rumores de quiebre que aparecieron en junio pasado.

La influencer Trinidad Neira reapareció en la alfombra roja de los Premios Cordillera 2025 junto al cantante urbano Bimza, luego de los rumores de quiebre que estallaron en junio pasado.

La hija de Pamela Díaz y el hijo del cantante de cumbia Kanela, llegó a desfilar juntos al evento y confirmaron que retomaron su relación.

En conversación con Página 7, la creadora de contenido señaló que “estamos felices, tranquilos y enamorados”.

El regreso de Trini Neira y Bimza

La hija de Manuel Neira confirmó que continúa su relación con el artista urbano, vínculo que inició en 2023.

Por su parte, el cantante urbano se refirió a los rumores y reconoció que “como toda pareja tenemos altos y bajos, como todo amor de jóvenes”.

Además, el cantante también señaló que “ya vivimos juntos, entonces tenemos nuestra relación bien establecida”.