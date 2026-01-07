 “Le gusta esparcir negatividad”: Bad Gyal desmintió a Trini Neira tras acusación de “desaire” en Brasil - Chilevisión
07/01/2026 18:36

“Le gusta esparcir negatividad”: Bad Gyal desmintió a Trini Neira tras acusación de “desaire” en Brasil

En uno de los "crossovers" más curiosos en lo que va de año, la reconocida cantante española desmintió haber negado una foto a la hija de Pamela Díaz y la acusó de ocultar el registro que, según ella, sí se tomaron.

Publicado por CHV Noticias

La cantante española Bad Gyal desmintió de forma categórica haber negado una fotografía a la hija de Pamela Díaz, Trinidad Neira, cuando esta última se le acercó tras haberla divisado en una playa de Río de Janeiro, en Brasil.

Fue la propia intérprete de éxitos como Fiebre y Chulo quien aclaró la situación en un portal chileno de farándula en Instagram, luego que el propio medio catalogara el episodio como "el feo desaire" de ella hacia la influencer.

Por esta razón, la artista relató lo que, a su juicio, fue lo que verdaderamente ocurrió: "Le pedí que si podía ser un selfie. Se lo tomó. Tuvo su foto. Le di las gracias. Ella a mí también", comenzó diciendo.

"Por alguna razón decidió subir esto en vez del selfie que nos tomamos :) gente que le gusta esparcir negatividad", lamentó en la red social, donde obtuvo cerca de mil "likes".

Para finalizar, concluyó un mensaje enviando un mensaje a sus fanáticos chilenos: "Gracias a todos los chilenos que me pararon estos días x río por el apoyo! Quiero ver todos los selfies que nos tomamos", cerró.

La viral acusación de Trini Neira sobre Bad Gyal

"Qué desilusión y a mí que me gustaba mucho", escribió Neira en el video que rápidamente se hizo viral pero que más tarde eliminó. En él se ve cómo ella intenta posar junto a Bad Gyal en medio de otros fanáticos.

Sin embargo, luego se ve que la artista tapó la cámara mientras intentaba salir del lugar, al mismo tiempo que la influencer se mostró sorprendida por su actitud, quien incluso rehuyó del abrazo que la chilena le quería dar.

Bimza, pareja de la creadora de contenidos, no se refirió a los hechos en su cuenta de Instagram, sin embargo la publicación generó que los internautas fueran a escribir recetas y malos comentarios en el perfil de la española.

