“Qué desilusión”: Hija de Pamela Díaz sufrió feroz desaire de conocida artista internacional - Chilevisión

05/01/2026 14:13

“Qué desilusión”: Hija de Pamela Díaz sufrió feroz desaire de conocida artista internacional

Trini Neira aseguró que se trataba de una de sus cantantes predilectas, lo que generó que los internautas plagaran de recetas y malos comentarios la cuenta de Instagram de esta artista.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Trinidad Neira, hija mayor de Pamela Díaz, reveló que vivió un feroz desaire por parte de la reconocida artista urbana española, Bad Gyal.

Neira se encuentra de vacaciones en Brasil, donde pasó las celebraciones de Año Nuevo junto a su pareja, Bimza y en ese contexto se encontró con la cantante en una playa, quien no tuvo la mejor reacción.

¿Qué pasó con Trini Neira?

"Qué desilusión y a mí que me gustaba mucho", escribió Neira, quien también compartió una fotografía donde ella intenta posar junto a Bad Gyal.

Sin embargo, la artista tapa la cámara e intenta salir del lugar, mientras que la influencer luce sorprendida por la actitud de la artista, quien incluso rehúye del abrazo que la chilena quería darle.

Bimza no se refirió a los hechos en su cuenta de Instagram, sin embargo la publicación se viralizó rápidamente, lo que generó que los internautas fueran a escribir recetas y malos comentarios en el perfil de Bad Gyal.

Revisa la publicación de Instagram:

