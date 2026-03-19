“Mala clase”: Rodrigo Goldberg revela que ex jugador de la U dejó millonaria deuda en casa arrendada

El ex dirigente azul dio detalles de una insólita situación que vivió en el club. Si bien no mencionó al involucrado, entregó varias pistas para identificarlo y lo calificó de “mala clase”.

Rodrigo Goldberg sorprendió al revelar una incómoda situación que vivió en su etapa de dirigente de Universidad de Chile, señalando que un ex futbolista del club provocó graves daños en una casa arrendada.

Sin mencionar al futbolista, el Polaco apuntó que “un jugador extranjero entregó su casa en La Dehesa (…) ¿Sabes cuánto tuvimos que pagar por el arreglo de la casa? 16 millones de pesos”.

“Solo arreglar el jardín, cinco ‘palos’. Los muebles… sillones rajados enteros, las paredes rayadas”, señaló el actual comentarista deportivo.





Los graves daños en casa arrendada de ex jugador de la U

En Radio Cooperativa, el otrora directivo azul dio indicios sobre el involucrado, remarcando que “Cuando se fue se burló del equipo. Por eso lo cuento, porque fue un mala clase. ¿Crees que pidió alguna disculpa o algo así?”.

“Esas platas salían de nosotros. Primero dije: ‘Típico que están exagerando’. Y me mandan la foto y era una cuestión… Imagínate un sillón con un lápiz metido al medio”, agregó.

Goldberg indicó que “eran 15 personas viviendo en esa casa. Entonces cuando vi eso dije: ‘Enano tal por cual, alguna vez te la voy a cobrar'”.

Pese a que no lo nombró, todos los dardos apuntan a Yeferson Soteldo, quien vistió la camiseta de la U en la temporada 2018 en un paso que dejó varias polémicas.

Meses después de partir del Romántico Viajero, el venezolano se mofó de un hincha que lo estaba recriminando por redes sociales, respondiendo con una “B” en plena lucha del club por mantenerse en Primera División.