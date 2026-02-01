Seguirá lloviendo en Santiago: Sistema frontal se mantendrá en zonas altas de la capital - Chilevisión

La meteoróloga de CHVNoticias, Allison Göhler, anunció este domingo que existe la posibilidad de tener un sistema frontal de similares características al del día sábado, pero en la zonas precordilleranas y cordilleranas desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule. "Hoy día el pronóstico muestra que podríamos tener más actividad eléctrica o más lluvia, pero en sectores más altos (...), no se descarta que puedan caer unas gotitas en el centro", indicó, explicando que debido a los 29° de hoy en la capital aumentan las probabilidades de nuevas precipitaciones.