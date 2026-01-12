La millonaria deuda que enfrenta Harold Mayne-Nicholls tras elecciones: “Necesito que me den plazo” - Chilevisión

El excandidato independiente cuenta con una abultada deuda tras solicitar un préstamo bancario. "Sólo necesito que me den plazo y pagaré", afirmó.

Harold Mayne-Nicholls atraviesa un complejo presente financiero después de su campaña presidencial, en la que obtuvo tan solo el 1,26% de los votos.

A raíz de esta postulación a La Moneda, el excandidato independiente ahora cuenta con una deuda bancaria cercana a los $300 millones.

El difícil momento financiero de Harold Mayne-Nicholls

En entrevista con LUN, Mayne-Nicholls reflexionó que “son los costos de esta aventura electoral. El sistema de préstamos, en este caso del BancoEstado, se da en la medida de las expectativas que tiene la institución sobre las diferentes candidaturas".

"Obviamente, a mí me prestaron menos que a Evelyn Matthei, pero es lógico porque ella tiene un respaldo de una estructura. En mi caso no es así, por lo que debo solucionar este tema”, sostuvo.

Harold Mayne-Nicholls | Agencia Uno

El otrora dirigente deportivo reconoció que ha tenido conversaciones con el banco para buscar una solución. "Sería ideal que me condonaran parte de la deuda, pero eso no parece posible. Pero he visto buena disposición en cuanto a la manera de saldarla",

"Sólo necesito que me den plazo y pagaré toda la deuda que generó mi candidatura”, dijo como una posible solución a su problema.

Pese a este difícil momento, cree que "valió la pena" haber lanzado una carrera presidencial.

“Soy de los que piensan que hay tres maneras de enfrentar los problemas: haciéndoles el leso, reclamando o tratando de hacer algo. Mi forma es la tercera", comentó.