Quedaron en deuda: Los dos candidatos que no lograron reunir los votos para pagar sus campañas - Chilevisión

El informe reveló que los aportes a las campañas presidenciales superaron los 12.896 millones de pesos en total.

A dos semanas de la primera vuelta presidencial, este viernes se venció el primer plazo de entrega de los informes con ingresos y gastos de los candidatos en sus campañas.

Si bien la mayoría de los aspirantes a La Moneda podrá reembolsar un alto porcentaje de dinero (0,04 UF) por voto, dos candidatos no alcanzarían a pagar sus créditos.

Cabe destacar que los aportes a las campañas presidenciales de los 8 candidatos superaron los 12.896 millones de pesos, de los cuales 10.700 millones son provenientes de créditos pedidos por los propios candidatos.

Los que quedaron en deuda tras la primera vuelta presidencial

Si bien la mayoría de los presidenciables podrán reembolsar dinero y saldar las deudas por campaña, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami enfrentan un panorama distinto.

Según cercanos, el expresidente de la ANFP pronosticaba, en el peor de los casos, obtener un 3% de los votos, lo que se traducía a reembolsar 639 millones de pesos.

No obstante, el independiente solo recibió el 1,26% de los sufragios, equivalente a 257 millones a rendir, un número bastante alejado al crédito de 559,4 millones solicitado al Banco Estado.

MEO vive una situación similar, su campaña se financió con dos créditos por 598 millones y solo obtuvo 1,20% de las preferencias en la primera vuelta, unos 245 millones a rendir.