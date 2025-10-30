 “A mi mamá no la toca nadie”: Harold Mayne-Nicholls revela origen de altercado con Antonio Neme - Chilevisión
30/10/2025 08:45

“A mi mamá no la toca nadie”: Harold Mayne-Nicholls revela origen de altercado con Antonio Neme

El exdirigente deportivo y ahora candidato presidencial, Harold Mayne-Nicholls, dio a conocer el supuesto origen de la pelea con Antonio Neme en el Country Club de La Reina.

El exdirigente deportivo y candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls se refirió al altercado que derivó en una denuncia del periodista y exconcejal Antonio Neme.

Recordemos que ayer se dio a conocer que la carta independiente admitió su responsabilidad en la pelea, como parte de un conflicto que ambos arrastran desde hace casi 30 años.

Harold Mayne-Nicholls revela origen de altercado con Antonio Neme

En exclusiva con CHV Noticias, Mayne-Nicholls reveló el origen de la tensión con Neme y por qué sumó un nuevo episodio en el Country Club de La Reina.

Según Mayne-Nicholls, el hombre lo habría agredido verbalmente. "Primero fue un grito a la distancia, no lo reconocí; después fue in crescendo", explicó.

En concreto, el exdirector ejecutivo de Santiago 2023 aseguró que Neme "me sacó a la madre". "A mi mamá no la toca nadie (...) A mi de muy niño me enseñaron que eso no era permitido", puntualizó.

Tras pedir disculpas en un comunicado público, Harold Mayne-Nicholls se mostró seguro y aseguró que "hay cámaras" que respaldarían su versión.

"La verdad no es de quién la dice primero, la verdad es de cómo sucedieron los hechos. (...) Me agredió, insultó a mi madre. Eso no se lo aguanto", cerró.

El origen del conflicto hace 30 años

Cabe recordar que, según el candidato presidencial, las hostilidades habrían tenido su origen por una denuncia en plena Copa Mundial de Fútbol en Francia 1998.

En ese entonces, Mayne-Nicholls, quien se desempeñaba como jefe de prensa de FIFA en la sede Burdeos, acusó a Neme, periodista de Canal 13, de revender entradas de forma ilegal.

El exdirigente deportivo aseguró que, a raíz de eso, Neme fue desvinculado de su cargo y que desde entonces lo "persigue y acosa realizando publicaciones" en su contra.

