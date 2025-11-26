 Vanessa Kaiser ante eventual llegada de Kast a La Moneda: “Nos van a hacer otro golpe de Estado” - Chilevisión
26/11/2025 18:23

Vanessa Kaiser ante eventual llegada de Kast a La Moneda: “Nos van a hacer otro golpe de Estado”

La parlamentaria electa lanzó una advertencia si es que el republicano se convierte en presidente de la República. "Eso me preocupa mucho más que la próxima elección", sostuvo.

Publicado por CHV Noticias

La senadora electa por La Araucanía, Vanessa Kaiser, lanzó una dura advertencia y afirmó que, si José Antonio Kast llega a La Moneda, "nos van a hacer otro golpe de Estado".

En diálogo con La Segunda, la militante del Partido Nacional Libertario (PNL) y hermana del excandidato presidencial Johannes Kaiser aseguró estar de acuerdo con lo "planteado" por el economista Óscar Landerretche.

En ese sentido, la futura parlamentaria opinó que no sabe cómo "vamos a salir de ahí si es que no tenemos una reforma judicial muy avanzada", ni "confianza entre el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas y de Orden".

"Eso me preocupa mucho más que la próxima elección", complementó Kaiser, quien —junto a la colectividad que lidera su hermano— se plegó tras la campaña del republicano para el balotaje. 

Kast responde a 'advertencia' de Vanessa Kaiser: "Estoy seguro de que la ciudadanía va a aislar a los violentos"

Tras darse a conocer sus dichos, uno de los primeros en responder fue el propio candidato presidencial José Antonio Kast, y lo hizo poniendo paños fríos.

"Hemos señalado que los debates más políticos o de ciencia política hacia adelante los dejemos para después del 14 (de diciembre) y que entre el 14 y el 11 (de marzo) nos preparemos con toda la responsabilidad necesaria para enfrentar lo que va a ser sacar a Chile de la crisis de seguridad, económica y social que tenemos", declaró Kast.

En lo que respecta al fondo de las declaraciones de Kaiser, la carta de Cambio por Chile señaló estar "convencido de que la ciudadanía ya expresó su opinión muy fuerte y clara".

"(La ciudadanía) dijo basta a la destrucción masiva de bienes públicos y con un carácter fuerte del Estado justo, pero dentro del marco de la ley. Estoy consciente y seguro de que la ciudadanía va a respaldar eso y va a aislar a los violentos", añadió.

