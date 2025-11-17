 Quién es Vanessa Kaiser, la nueva senadora por La Araucanía: “Soy la más extrema de mis hermanos” - Chilevisión
17/11/2025 07:58

Quién es Vanessa Kaiser, la nueva senadora por La Araucanía: “Soy la más extrema de mis hermanos”

La hermana del líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, es periodista y doctora en Ciencia Política y en Filosofía. En una entrevista declaró que uno de sus "primeros proyectos será suprimir aquellas leyes que tengan la palabra género".

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Vanessa Kaiser Barents-Von Hohenhagen obtuvo 58.195 votos y se convirtió en las elecciones parlamentarias de este domingo en nueva senadora por la Circunscripción 11, comprendida por la totalidad de las comunas de la región de La Araucanía.

La hermana menor del ahora ex candidato presidencial Johannes Kaiser disputó su segunda elección popular tras ser elegida como concejala de Las Condes en 2021 y se sumará a los otros 4 senadores electos de la coalición Cambio por Chile que llegarán a la Cámara Alta.

Tiene 48 años y decidió entrar a la política tras una petición de su hermano porque "necesitaba un Congreso", dijo a The Clinic. Dijo que sí, pero a cambio de que él dejara de fumar. "Era una condición incumplible, fumaba una cajetilla diaria", contó.

Quién es la nueva senadora Vanessa Kaiser

Nacida en Santiago el 25 de octubre de 1977, Vanessa Kaiser es periodista titulada de la Universidad Finis Terrae y también doctora en Ciencia Política y en Filosofía de la Universidad Católica. 

Se desempeña como Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Libertarios de Chil, y ha sido columnista de El Líbero​ y El Mostrador. En entrevista con Revista Velvet, aseguró ser “la más extrema de sus hermanos”.

"Fui full Inti Illimani. Llegaba mi papá y le ponía a Víctor Jara. Soy en extremo rebelde y me voy a morir así. Cuando dicen que soy la más extrema de los hermanos ¡es correcto! Siempre me ha gustado pisar huevos, pero nunca fui socialista ni pensé que el Estado era un buen amigo", expresó.

En conversación con el mismo medio, adelantó en junio de este año que "uno de mis primeros proyectos será suprimir todas aquellas leyes que tengan la palabra género".

"Adiós con el género, volvamos a lo que somos: seres humanos. Eso es un invento de la izquierda. Sabes lo violento que puede ser que a través de la perspectiva que yo te imponga, tú mires la realidad", dijo por aquel entonces.

En 2020 también firmó la Carta de Madrid, un documento elaborado por el partido español de extrema derecha Vox que describe a los grupos de izquierda como enemigos de Iberoamérica involucrados en un "proyecto criminal" que están "bajo el paraguas del régimen cubano".

Cuatro años después, en 2024, acaparó titulares al participar de una conferencia llamada "¿Cómo sacar a tu hija del feminismo", la cual se realizó en Santiago junto al activista brasileña Sara Huff y el "influencer" Emmanuel Danann.

