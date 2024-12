Trinidad de la Noi se sometió a cirugía por un cáncer de piel: “Nunca me afligí” - Chilevisión

La modelo notó algo raro en su rostro a inicios de año y terminó descubriendo que tenía un carcinoma, que si bien es agresivo, no pone en riesgo su vida.

Una lesión en el rostro alertó a Trinidad de la Noi y terminó sometiéndose a una operación para sacar un carcinoma de su rostro.

Todo comenzó a inicios de año, cuando la modelo notó una lesión que apareció en su nariz, similar a un punto negro, lo que la llevó a consultar con especialista.

Fue así como descubrió que tenía un carcinoma basocelular, que es “un tipo de cáncer de piel que, si bien es agresivo localmente, no pone en riesgo tu vida”, según detalló en Las Últimas Noticias.

La recuperación de Trinidad de la Noi

La modelo se sometió a una cirugía de Mohs para extirpar el tejido afectado y comenzó con su recuperación, aunque no ha dejado de trabajar.

“Mis doctores son demasiado cercanos, me explicaron todo muy bien y en ningún momento me puse nerviosa. Yo soy una persona muy relajada, no soy de hacerme problema, ni hipocondriaca, ni miedosa, soy súper positiva. Entonces nunca pensé que la cicatriz podía afectar mi carrera, nunca me afligí”, contó.

Por otra parte, Trinidad de la Noi compartió una reflexión con el fin de concientizar sobre este tipo de cáncer e hizo un llamado a protegerse del sol.

“A mi nunca me ha gustado eso (tomar sol) y aún así termine con este cáncer de piel que es por daño solar. De hecho, ahora me tienen otros tres lunares en observación”, señaló.