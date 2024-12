La aplaudida respuesta de Milagros Zabaleta a ácida crítica sobre su físico: “Prefiero tener p...” - Chilevisión

La hija de Jorge Zabaleta recibió una ácida crítica en sus redes sociales, lo que motivó a una fulminante respuesta que es viral en redes sociales. ¿Qué dijo? A continuación los detalles.

Milagros Zabaleta respondió con todo a una seguidora que le hizo una ácida crítica sobre su físico y su respuesta fue ampliamente aplaudida en TikTok.

La hija del actor Jorge Zabaleta acostumbra a usar sus redes sociales para relatar sus anécdotas diarias, y fue en ese contexto que una seguidora le hizo un comentario que generó la molestia de la joven.

A través de TikTok, una usuaria llamada Eliana le comentó y motivó la fulminante respuesta: "Que miedo que no mueva la boca para hablar", fue lo que escribió la seguidora.

La aplaudida respuesta de Milagros Zabaleta a usuaria que la criticó en redes sociales

En esa misma red social, y citando el comentario, Milo, como es apododa, dedicó un video completo a responderle, el que rápidamente se viralizó y acumuló miles de likes y cientos de comentarios.

"Hola Eliana, ¿cómo estás? La verdad es que sí, no es que no mueva la boca, es que tengo poco labio, entonces parece como si no moviera la boca", comenzó contestando la influencer.

Inmediatamente después, Zabaleta continuó ironizando con el comentario y exagerando los movimientos de la cara al hablar, a los que agregó "si quieres puedo moverte mucho la boca para hablar".

"La verdad es que el Universo agarró toda la genética que me podía poner en los labios y me la puso en el poto. Prefiero tener poto antes que labios, por que me los inyecto nomás. Eso, un beso, chau", remató en el video, al que le agregó al discripción: "Es broma, no me funen".