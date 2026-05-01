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VIDEO | Registran incidentes de encapuchados en marcha de la Central Clasista de Trabajadores en la Alameda

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un grupo de encapuchados comenzó a romper adoquines para provocar incidentes en la intersección de Exposición con la Alameda, en el marco de una marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores en Santiago. Este 1° de mayo, miles de personas se congregaron en el centro de la capital para conmemorar el Día Internacional de los y las Trabajadoras. La movilización convocada por la CUT concluyó con un acto musical y discursos de dirigentes sindicales.

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