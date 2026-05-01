01/ 05/ 2026 15:31

VIDEO | Registran incidentes de encapuchados en marcha de la Central Clasista de Trabajadores en la Alameda

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un grupo de encapuchados comenzó a romper adoquines para provocar incidentes en la intersección de Exposición con la Alameda, en el marco de una marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores en Santiago. Este 1° de mayo, miles de personas se congregaron en el centro de la capital para conmemorar el Día Internacional de los y las Trabajadoras. La movilización convocada por la CUT concluyó con un acto musical y discursos de dirigentes sindicales.