“Estás con polera...”: El guiño de Emilia Dides a Sammis Reyes tras los memes a video con su hija - Chilevisión

07/02/2026 10:25

¿Indirecta por los memes? El guiño de Emilia Dides a Sammis Reyes en nuevo video con su hija

Las bromas en torno al ex jugador de la NLF y su comodidad por estar sin polera no han pasado desapercibidas e incluso la misma Emilia se ha reído al respecto.

Publicado por Josefina Vera

Desde el nacimiento de la hija de Emilia Dides y Sammis Reyes, el deportista ha sido el protagonista de diferentes memes en redes sociales.

Desde su foto sin polera y mostrando sus bíceps, el ex jugador de la NFL fue bombardeado con comentarios al respecto, e incluso ahora la misma cantante le lanzó una divertida indirecta.

¿Indirecta para Sammis?

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Emilia mostró a su hija Mía a una semana de haber nacido.

"Oye, no puede ser que esta señora tenga una semana y ella ya es team papá", comentó mientras mostraba a Sammis con la bebé durmiendo en sus brazos.

En este contexto, la también modelo le lanzó divertida: "Pero, mi amor, ¿cómo hacemos el apego si estás con polera?".

Reyes justificó que la niña "está apoyada en su almohada ella", señalando su bíceps, en el que además tiene tatuado la palabra "Chile", ocasionando carcajadas por parte de la madre.

