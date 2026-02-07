“Estás con polera...”: El guiño de Emilia Dides a Sammis Reyes tras los memes a video con su hija - Chilevisión

Desde el nacimiento de la hija de Emilia Dides y Sammis Reyes, el deportista ha sido el protagonista de diferentes memes en redes sociales.

Desde su foto sin polera y mostrando sus bíceps, el ex jugador de la NFL fue bombardeado con comentarios al respecto, e incluso ahora la misma cantante le lanzó una divertida indirecta.

¿Indirecta para Sammis?

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Emilia mostró a su hija Mía a una semana de haber nacido.

"Oye, no puede ser que esta señora tenga una semana y ella ya es team papá", comentó mientras mostraba a Sammis con la bebé durmiendo en sus brazos.

En este contexto, la también modelo le lanzó divertida: "Pero, mi amor, ¿cómo hacemos el apego si estás con polera?".

Reyes justificó que la niña "está apoyada en su almohada ella", señalando su bíceps, en el que además tiene tatuado la palabra "Chile", ocasionando carcajadas por parte de la madre.