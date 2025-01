No escondió su enojo: Los descargos de Benjamín Vicuña por junta de sus hijos con Mauro Icardi - Chilevisión

En medio de la polémica por la infidelidad entre Mauro Icardi, Wanda Nara y China Suárez, el actor nacional arremetió con todo, dado que sus hijos con esta última ya conocieron al futbolista.

Benjamín Vicuña contó toda la verdad y aseguró que la China Suárez no le preguntó cuando decidió presentarle los hijos que tienen en común a Mauro Icardi, su nueva pareja, en medio del escándalo de infidelidad a Wanda Nara.

Aunque la China Suárez tiene tres hijos, los últimos dos son fruto de la relación con el actor nacional, cuyos nombres son Magnolia y Amancio.

¿Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la China Suárez?

"¿Te preguntaron si tus hijos podían conocer a Mauro Icardi?", le consultaron a Benjamín Vicuña en la avant premiere de su nueva película El Silencio de Marcos Tremmer, a lo que él respondió: "¿Si me preguntan a mí? No, no me preguntaron".

En esa misma línea, aseguró: "Cuando hay niños es un tema, porque obviamente yo no me puedo hacer el loco y decir que me da exactamente lo mismo, no me da lo mismo. Dónde están mis hijos es algo que por ahí, efectivamente, se tiene que conversar, pero no lo he hecho".

Respecto de la infidelidad a Wanda Nara, Benjamín aseguró que "soy supercauteloso a la hora de hablar. En el caso de Anita (su nueva pareja) fuimos muy despacito. Nos conocemos hace ya hace bastante. Así que para las fiestas ya se conocían".

Sin embargo, aseguró que él no conoce al futbolista, mientras que Wanda Nara reveló que tras la infidelidad de Suárez con Icardi ella sí habló con Vicuña: "Le pedí el teléfono a mi hermana y le pregunté unas cosas. Fue muy cordial, me habló con mucho respeto", confesó a Susana Giménez sin entregar más detalles.