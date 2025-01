“Tuvo que ser inmediato”: Antonella Ríos explicó sus razones para dejar el alcohol y cigarros - Chilevisión

La actriz aseguró que esta decisión ha transformado su vida, alejándola de ciertos círculos sociales y haciéndola más consciente de su cuerpo, el entorno y sus relaciones.

Este sábado, Antonella Ríos se sinceró con sus seguidores en redes sociales, quienes le preguntaron cómo fue dejar por completo el consumo de alcohol, cigarrillos y similares.

Al respecto, la actriz intentó jugar una broma con un filtro que hacía parecer un espasmo constante en el párpado, pero sus seguidores no entendieron y creyeron que se trataba de un problema de salud.

Antonella Ríos explicó cómo dejó el alcohol y los cigarrillos

A través de su cuenta de Instagram, Ríos grabó una historia donde señaló: "Lo dejé de un día para otro, el cigarro también, no fue gradual, al contrario, tuvo que ser inmediato. El cigarro lo dejé hace aproximadamente 10 años y todo lo que se fume, hace un año".

En esa misma línea, Antonella explicó que esta decisión impactó de gran manera en su diario vivir, así también como en los círculos de personas que frecuentaba.

"Aproximadamente hace un año que no fumo nada ni tomo copete, y eso me ha marginado a nivel social de celebraciones que son tradicionales, donde la gente toma y lo pasa bien y se borra", explicó la actriz.

Además, comentó: "Me pasa que no me gusta borrarme, me gusta estar consciente de lo que vivo y observar las conductas del resto para entenderme a mí misma".

Para ello, Ríos se asesoró con una terapeuta, donde ha aprendido a estar más consciente de sí misma, disfrutar en plenitud cada momento y poder entenderse mejor.

"Me he dado cuenta que día a día estoy mucho más hacia adentro que hacia afuera, pese a que uno trabaja en un sistema, convive con mucha gente y necesita de alguna manera hacer un camuflaje o maquillaje social para encajar", reflexionó.

Finalmente, Antonella hizo un llamado a reflexionar sobre sus palabras, a fin de poder crear entornos donde se comparte en mayor profundidad con las personas cercanas: "Es importante ponerlo sobre la palestra para poder conectar y entendernos entre todos", cerró.

