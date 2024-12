Antonella Ríos se enteró en vivo que estaba siendo víctima de nuevo delito - Chilevisión

La actriz tuvo que abandonar el estudio donde estaba trabajando al darse cuenta de unas preocupantes notificaciones que le llegaron a su teléfono. A su regreso, detalló lo que le había pasado y qué tuvo que hacer.

A casi un mes de haber sufrido una violenta encerrona junto a Marcelo Barticciotto, Antonella Ríos fue alertada en vivo que estaba siendo víctima de un nuevo delito.

Recordemos que hace unas semanas la actriz circulaba junto al ex futbolista a bordo de su camioneta cuando sufrieron un asalto con armas de fuego en la comuna de Ñuñoa.

Aunque esta vez el crimen no fue violento, sí llamó la atención porque Ríos se percató de la situación en vivo, dejando en evidencia su reacción y sorpresa ante las cámaras.

Antonella Ríos se enteró en vivo de nuevo delito

En la última edición de Qué te lo digo, el periodista Sergio Rojas advirtió que la actriz tuvo que abandonar el set donde se grababa el programa aduciendo a "un problema complejo".

A su regreso, la propia Ríos reveló que fue víctima de la clonación de su tarjeta bancaria. "Recién mientras estaba al aire me empezaron a llegar mensajes de compra de $114 lucas, $230 mil, $189 mil. Típico que uno dice que debe ser alguien que quiere que yo apriete un link y me quiere robar el WhatsApp", comenzó.

En ese sentido, añadió que "entonces uno como que no pesca, voy llamo al banco y efectivamente me clonaron mi tarjeta recién, hace un rato, una media hora, y me estaban robando. Digamos, estaban haciendo compras con mi tarjeta".

"Quedé un poquitito descompensada, como descompuesta, por eso salí", explicó, detallando el procedimiento que tuvo que hacer para denunciar la situación y pedir la restitución del dinero.

"Hay que hacer una ley antifraude, llamar al banco, bloquear la tarjeta, con lo que significa no tener tarjeta en un tiempo, y hay que ir a dejar constancia en Carabineros. Con eso comienza una investigación de ocho días en la cual van, por seguro de bancos, a devolverte la plata si comprueban que es así", sostuvo.

Por último, la actriz aprovechó de ironizar con este y los últimos acontecimientos que le ha tocado vivir lanzando, en tono de broma: "Vamos a tener que hacer un sahumerio, chiquillos", desatando algunas risas en el panel.