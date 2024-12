¿Entraría a un reality? La radical postura de Chapu en su regreso a la televisión tras seis años - Chilevisión

Francisco Puelles sorprendió al revelar futuros planes para volver a la televisión abierta. "Me bajé en el momento más peak de todo", reconoció.

Francisco Puelles, más conocido como Chapu, reapareció en televisión después de seis años y se refirió a su presente alejado del espectáculo.

Puelles recordó con cariño su paso por la pantalla chica, desde sus triunfos en Calle 7 hasta su debut en las teleseries, en entrevista con Todo Va a Estar Bien de Vía X.

"¿Qué recuerdos tienes de Calle 7?", preguntó Eduardo de la Iglesia y el actor respondió que "los mejores, un muy buen proceso, ahí partí de alguna manera. Solo fue aprendizaje".

¿Chapu vuelve a la televisión?

El recordado ex rostro juvenil también fue consultado sobre si tiene planes de volver a la televisión abierta.

"He salido al baile sin querer en el tema de los realities, por el tema de las competencias físicas", afirmó el actor. "Eres el primer Pangal, las ganabas todas", comparó el conductor del espacio.

Respecto a su posible incursión en este formato televisivo, Chapu aseguró que "respeto mucho a los participantes de realities, los respeto físicamente y que están dispuestos a encerrarse meses".

"En esta oportunidad no he tenido llamados de realities, porque las veces que me llamaron siempre dije que no y pienso que mi respuesta (de ahora) sería la misma", afirmó.

"No estoy hoy día con ganas de hacer ese tipo de proyectos, aun así, respeto a la gente que lo hace", agregó.

Sin embargo, no descartó volver a la actuación. "Me bajé en el momento más peak de todo", contó Chapu, asegurando que su salida también se enmarca en su término de contrato.

"Muchas conversas con Jaime Vadell, con (Álvaro) Rudolphy y Luis Alarcón que me hicieron tomar decisiones de enfrentar nuevos desafíos, de salirme de lo bueno que estaba todo", reconoció.

"Este 2025 me abriría a la posibilidad de retomar un poquito la actuación o en algún formato. Tengo amigos que hacen cine y hemos estado conversando", declaró.