Duro momento: Antonella Ríos se quebró en TV tras leer mensajes sobre encerrona con Barticciotto - Chilevisión

La actriz colapsó en vivo luego de leer comentarios sobre ella y la encerrona que vivió junto a Marcelo Barticciotto.

Antonella Ríos no aguantó más y estalló en un programa mientras leía los comentarios que le enviaban a través de YouTube.

Esto, luego de sufrir una encerrona junto a Marcelo Barticciotto el pasado 29 de noviembre, mientras estaban detenidos en la calle General Gorostiga con Pucará, Ñuñoa.

Ahí fueron abordados por al menos cinco sujetos, quienes desde un vehículo tipo SUV intimidaron a los afectados con armas de fuego para sustraerles sus pertenencias y el auto en el que transitaban.

Antonella Ríos se quebró en vivo

La actriz al leer los comentarios colapsó en pantalla de Que te lo Digo, ya que incluso la incitaban a renunciar.

“Hay unos que andan súper heavy, me están tirando mierda. Lo que pasa es que dicen que soy tibia y no me mojo el potito, y yo soy así, entonces qué hacemos, ¿me mato y vuelvo a resucitar?”, preguntó la actriz al borde de las lágrimas.

La panelista siguió diciendo que es de una sola línea y no va a caer en hablar de más o inventar cahuines y pelambres. “Entonces, ¿qué hago? ¿me mato? ¿me voy?”, siguió.

Con voz temblorosa agregó: “Llevo cinco días conteniendo la pena porque casi me matan en un auto, y la gente habla hue** y me da rabia. Llevo cinco días esperando el momento para poder llorar y no me he podido descargar... ¡Hue**, yo no voy a decir copuchas ni cahuines! ¡Punto!”.

“Yo no voy a salirme de mi rol para ser alguien que no soy, por eso estoy tan sensible. Bueno, por todo lo que ha pasado. Si no me quieren, cambien de canal, pueden irse a otro lado si quieren, buscar otra cosa”, finalizó.