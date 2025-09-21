¡Orgullo chileno! Stephanie Vaquer se coronó campeona mundial femenina en la WWE - Chilevisión

Este sábado Stephanie Vaquer se coronó como la campeona mundial femenina de la WWE, luego de vencer a Iyo Sky en Wrestlepalooza, evento que se llevó a cabo en Indianápolis, Estados Unidos.

De esa forma, Stephani se convirtió en la primera luchadora chilena y sudamericana con un título de la WWE.

La Primera se impuso a la Genio de los Cielos, quien intentó realizarle una llave de sumisión y un fallido moonsault.

Mientras que la chilena finalizó el combate con un Spiral Tap, una maniobra aérea realizada desde la esquina del ring, que culminó en el pinfall y desató la ovación del público.

Hay que recordar que ambas iban en búsqueda del título que dejó vacante la luchadora Naomi por su embarazo.

"El sueño de mi vida"

La Primera celebró la conquista con su padre, quien estaba de cumpleaños: "Él es mi fan número uno".

“Mi papá siempre me ha apoyado y yo sé que se ha preocupado mucho porque ha sido una carrera de varios sacrificios, pero yo le decía desde que estaba chica ‘algún día voy a ser campeona de WWE’", agregó.

En esa línea, indicó que ganar el título "era el sueño de mi vida, desde los últimos 15 años, es un día demasiado especial para mí".

Posteriormente, la ahora campeona mundial de la WWE se dirigió a sus redes sociales para celebrar nuevamente el triunfo y agradecer a sus fanáticos por el apoyo.