Stephanie Vaquer vs. Iyo Sky: Cómo ver EN VIVO la lucha por el campeonato de la WWE en Wrestlepalooza - Chilevisión

Stephanie Vaquer enfrenta a su primera oportunidad titular por el Campeonato Mundial Femenino de la WWE, cuando se mida ante Iyo Sky en Wrestlepalooza.

La superestrella chilena llega con dos contundentes victorias en el cuerpo al combate con la excampeona japonesa que quiere recuperar el cinturón más importante de la división.

La Primera y la Genio de los Cielos tendrán su primer cara a cara en el estadio Gainbridge Fieldhouse (Indianápolis) y ambas buscan el título que dejó vacante Naomi por su embarazo.

Stephanie Vaquer vs. Iyo Sky en Wrestlepalooza: Cómo verlo en vivo

El combate de Stephanie Vaquer contra Iyo Sky es parte de la cartela de Wrestlepalooza y lo podrás ver en vivo en Netflix si estás en Chile, pero en ESPN si te conectas desde EEUU.

Día y hora de Stephanie Vaquer vs. Iyo Sky

El encuentro más importante que ha tenido la nacida en San Fernando en la WWE se vivirá este sábado como parte del PLE de la WWE.

La cartelera de Wrestlepalooza inicia a las 19:00 horas de Chile y se espera que el combate titular por el Women's World Championship comience cerca de las 20 horas.

Cómo llegan Stephanie Vaquer e Iyo Sky a Wrestlepalooza

Stephanie Vaquer se convirtió en la retadora N°1 al Campeonato Mundial Femenino tras ganar la Batalla Real de Evolution el 13 de julio de este año y eliminar a Lash Legend.

La ex doble campeona de NXT debía enfrentar a Iyo en Clash in Paris, pero Naomi hizo válido su contrato Money in the Bank y le arrebató el cinturón a la japonesa en el mismo Evolution.

Tras esto, la Dark Angel tendría su mano a mano con Naomi en la gira europea, sin embargo, la entonces campeona dejó vacante la corona por su embarazo en el RAW del 18 de agosto.

La incertidumbre se prolongó por días, pero el mánager de RAW, Adam Pearce, decidió que el futuro del campeonato se decidiría en Wrestlepalooza en un cambate titular entre la retadora número 1 y la última portadora del mismo.

Tras casi dos meses fuera del ring, Vaquer derrotó en Monday Night RAW del 15 de septiembre a Kairi Sane, miembro de las Kabuki Warrios, quienes apoyan a Iyo Sky.

Un día después, el martes 16, salió victoriosa de la Triple Amenaza que la hizo formar equipo con Rhea Ripley y Lyra Valkyria para enfrenta a Fatal Influence, stable conformado por Jacy Jane, Jazmyn Nyx y Fallon Henley en el plato principal de NXT Homecoming.

Por su parte, Iyo Sky ha vivido un 2025 lleno de acción:

Buscó recuperar su cinturón en una Triple Amenaza ante Naomi y Rhea Ripley en Summerslam, pero la campeona retuvo al vencer a Mami.

En un RAW cayó ante Roxanne Pérez pero venció a Raquel Rodríguez a la semana siguiente.

Salvó a Ripley de la pareja de The Judgment Day en otro capítulo de la marca roja.

Cartelera de Wrestlepalooza 2025

La cartelera de Wrestlepalooza contempla cinco combates, dos de ellos son por los títulos más importantes de sus divisiones.