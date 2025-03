Nacida para la WWE: Stephanie Vaquer logra épico triunfo y se consagra doble campeona en NXT - Chilevisión

Stephanie Vaquer sigue haciendo ruido en la WWE. Ahora, la chilena hizo historia al convertirse en doble campeona en la división NXT.

La luchadora nacional ganó en el evento RoadBlock realizado este martes en el Madison Square Garden de Nueva York, consiguiendo su segundo cinturón.

En esta ocasión, la oriunda de San Fernando venció a Giulia y se quedó con el título femenino, al que se suma el Campeonato Norteamericano.

El combate estaba considerado como uno de los estelares de la noche, donde la joven no defraudó y tumbó a la japonesa en una jornada histórica para el deporte de nuestro país.

El épico conteo de tres no solamente le permitió obtener la victoria, sino que demostró que poco a poco se va ganando el cariño del exigente público de la WWE.