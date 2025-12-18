Dirigenta de Pelota Vasca y medallista bolivariana: Zita Solas se queda con el premio Mujer en el Deporte - Chilevisión

El divertido “agradecimiento” de Juan Pablo Sorín a Gonzalo Jara en el sorteo de grupos del Mundial Sub 20

El retirado futbolista y ahora periodista deportivo reaccionó a la suerte del ex defensa central de La Roja, quien por azar "envió" a Argentina al mismo grupo con Italia, dos de las selecciones más fuertes que ahora deberán enfrentarse en la primera fase del campeonato mundial. "Gracias, Gonzalo", dijo entre risas el trasandino.