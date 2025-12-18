 Dirigenta de Pelota Vasca y medallista bolivariana: Zita Solas se queda con el premio Mujer en el Deporte - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Dirigenta de Pelota Vasca y medallista bolivariana: Zita Solas se queda con el premio Mujer en el Deporte

La gran atleta nacional fue ovacionad en la Gala Olímpica del Team Chile, recibiendo la distinción con enorme alegría.

Emitido el 18/12/2025

RELACIONADOS

01:13

Dirigenta de Pelota Vasca y medallista bolivariana: Zita Solas se queda con el premio Mujer en el Deporte

La gran atleta nacional fue ovacionad en la Gala Olímpica del Team Chile, recibiendo la distinción con enorme alegría.

01:40

"Espero que esté viendo": La emoción de Raimundo Roche tras oro en los Panamericanos Junior

Tras obtener la medalla de oro en tiro skeet en los Juegos Panamericanos Junior 2025, Raimundo Roche se emocionó al dedicar su triunfo a sus padres, destacando que su carrera ha sido posible gracias al apoyo que le han brindado.

00:54

El divertido “agradecimiento” de Juan Pablo Sorín a Gonzalo Jara en el sorteo de grupos del Mundial Sub 20

El retirado futbolista y ahora periodista deportivo reaccionó a la suerte del ex defensa central de La Roja, quien por azar "envió" a Argentina al mismo grupo con Italia, dos de las selecciones más fuertes que ahora deberán enfrentarse en la primera fase del campeonato mundial. "Gracias, Gonzalo", dijo entre risas el trasandino.

02:04

Macarena Salazar y Francisca Garrido cerraron el podio femenino en el Ironman de Pucón

Las triatletas chilenas, Macarena Salazar y Francisca Garrido, obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente, para cerrar el podio con presencia chilena.

01:03

Cecilia Pérez consiguió el oro en el Itaú Ironman 70.3 de Pucón femenino

La triatleta mexicana, Cecilia Pérez, completó una carrera impecable y se quedó con el primer lugar en el Itaú Ironman 70.3 de Pucón, con un cronómetro de 04:27:09.

00:58

Debut soñado: Diego Moya batió record chileno en Ironman de Pucón

Diego Moya rompió el record chileno en el Itaú Ironman 70.3 de Pucón y se quedó con el cuarto lugar, marcando un tiempo de 03:53:08.

02:00

Itaú Ironman 70.3 Pucón: Tyler Mislawchuk se quedó con el oro en categoría masculina

El triatleta canadiense, Tyler Mislawchuk, tuvo un debut soñado en el Itaú Ironman 70.3 de Pucón, donde se quedó con el primer lugar con un tiempo de 03:47:48.

05:19

Gesto de la U emocionó hasta las lágrimas a Samantha en la Teletón 2024

Samanta, pequeña hincha de la U y paciente de Teletón, compartió su historia en la cruzada solidaria. Conmovido, el plantel de la U de Chile le envió un mensaje de apoyo y una camiseta. Además de extenderle una invitación al partido contra Everton.

09:38

Alerta en París: Sabotaje a trenes remece al país a horas de inauguración de Juegos Olímpicos 2024

Un sabotaje en las líneas ferroviarias afecta a París a horas de la ceremonia inaugural de París 2024, afectando a casi 800 mil personas, entre ellos, deportistas. Según lo reportado, desconocidos incendiaron y cortaron cables.

Publicidad
Publicidad
Publicidad