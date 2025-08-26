“Hay cosas que...”: La potente reflexión de Stephanie Vaquer tras sufrir mazazo en la WWE - Chilevisión

Un duro golpe recibió Stephanie Vaquer en la WWE, luego de que fuera bajada del Clash in Paris programado para este domingo 31 de agosto.

La chilena iba en busca del Campeonato Mundial Femenino ante Naomi, pero la lucha no se llevará a cabo debido a que la norteamericana confirmó su embarazo.

La noticia fue ratificada en la última edición de Monday Night RAW, Adam Pearce, quien le comunicó la decisión a la nacional y le anticipó que pronto tendrá su esperado combate.

Stephanie Vaquer lanza fuerte reflexión tras no poder luchar

Horas después del anuncio, la nacional se expresó en sus redes sociales y lanzó una fuerte reflexión a través de una historia en Instagram.

"No, no es motivación, es disciplina. No estarás motivado todos los días. Hay cosas que a veces pegan más que el cansancio", escribió la atleta de 32 años, publicación que fue acompañada con una foto desde el gimnasio.

El mazazo generó el repudio de los fanáticos chilenos, donde apuntaron con todo hacia la organización y defendieron a Vaquer.

