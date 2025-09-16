Por la gloria: Stephanie Vaquer desafía a las mejores con 3 espectaculares combates rumbo al título - Chilevisión

Tras casi dos meses lejos del ring, Stephanie Vaquer regresa esta semana por partida triple en la programación de WWE y con importantes combates.

La superestrella chilena del wrestling vuelve al cuadrilatero en tres ocasiones y una de ellas es la oportunidad que todos sus fans esperan:

Lunes 15: Mano a mano de Stephanie Vaquer vs. Kairi Sane en RAW

vs. en RAW Martes 16: Triple amenaza de Stephanie Vaquer, Rhea Ripley y Lyra Valkyria vs. Fatal Influence (Jacy Jane, Jazmyn Nyx y Fallon Henley) en NXT Homecoming

vs. (Jacy Jane, Jazmyn Nyx y Fallon Henley) en NXT Homecoming Sábado 20: Lucha titular de Stephanie Vaquer vs. Iyo Sky por el vacante Campeonato Mundial Femenino de WWE en Wrestlepalooza

RAW: Stephanie Vaquer vs Kairi Sane

La primera parada de Stephanie Vaquer la tuvo la noche de este lunes 15 en Monday Night RAW, donde puso fin a su sequía en el ring desde el 13 de julio y derrotó a la japonesa Kairi Sane.

Todo comenzó cuando la nacida en San Fernando fue confrontada por las Kabuki Warriors en backstage: Asuka y la retó a enfrentarse a Kairi Sane, ya que -según la Emperatriz del Mañana- la exbicampeona de NXT no estaba al nivel de su otra amiga nipona, Iyo Sky.

Una vez llegaron al cuadrilátero, la nortina dio cátedra con su lucha cuerpo a cuerpo frente a las habilidades voladoras de la Prinecesa Pirata, a quien derrotó con su aplaudido Beso del Diablo y posteriormente finiquitó limpiamente con su SVB.

NXT Homecoming: Triple amenaza

El segundo combate de la semana para Stephanie Vaquer es una triple amenaza que promete ser de antología para NXT en el evento Homecoming este martes 16.

Tres ex campeonas femeninas de la marca amarilla, Vaquer, Rhea Ripley y Lyra Valkyria, se enfrentarán a la actual campeona femenina de NXT, Jacy Jane, y a su stable conformado por Jazmyn Nyx y Fallon Henley.

Inicialmente La Primera y Mami debían hacer equipo con Tiffany Stratton, como se había declarado el martes 9, pero la campeona femenina de WWE no obtuvo el alta médica para salir al cuadrilatero tras su choque con Jade Cargill en el último SmackDown.

¿Cuándo y dónde ver el combate? El martes 16 en Netflix desde las 20:00 horas.

Wrestlepalooza: Todo por el título

La última y más importante de las luchas que tiene la Dark Angel esta semana es el sábado 20, cuando se enfrente a Iyo Sky por el Campeonato Mundial Femenino de WWE.

La luchadora de 32 años por fin podrá hacer valer su histórico triunfo en la batalla real en el PLE Evolution del 13 de julio, donde obtuvo una oportundiad titular por el cinturón más importante de la división.

Inicialmente, Stephanie denía enfrentar a Iyo en Clash in Paris, pero en el mismo evento donde se ganó la chance, Naomi canjeó exitosamente su contrato Money in the Bank y le arrebató el título a la japonesa. De esta manera, la poseedora del Beso del Diablo se debía medir con la exDiva.

Sin embargo, en un nuevo giro dramático, Naomi dejó vacante su título en el RAW del 18 agosto tras anunciar que esperaba un hijo con su esposo Jimmy Uso y se canceló la participación de la chilena en la gira europea.

Tras semanas de incertidumbre y de ausencias en la programación, se confirmó que Stephanie Vaquer finalmente luchará por el título en plena semana de las Fiestas Patrias contra la multicampeona japonesa, quien busca retomar su título.

¿Cuándo y dónde ver el combate? El sábado 20 en Netflix desde las 19:00 horas.