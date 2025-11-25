 Pueden perder licencia de conducir: El proyecto que busca sancionar a deudores de pensiones de alimentos - Chilevisión
25/11/2025 14:13

Pueden perder licencia de conducir: El proyecto que busca sancionar a deudores de pensiones de alimentos

La iniciativa busca impedir la obtención o renovación de las licencias de conducir a todos quienes aparezcan en el Registro Nacional de Deudores.

Publicado por CHV Noticias

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes un proyecto que busca restringir la entrega, renovación e incluso mantener vigentes las licencias de conducir a personas que estén en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos.

La iniciativa quedó lista para su segundo trámite constitucional en el Senado tras recibir 80 votos a favor y 36 abstenciones, y consiste en una modificación a la Ley de Tránsito que obligará a los departamentos de tránsito a verificar la situación de cada solicitante.

Así es el nuevo proyecto que restringe licencias

La nueva normativa pretende establecer como nuevo requisito para obtener o renovar la licencia el hecho de no estar inscrito en el registro de deudores, por lo que cada municipio deberá verificar esta información.

Además, considera consecuencias posteriores: Si una persona obtiene la licencia y luego es incorporada al registro, su permiso será revocado.

Para ello, los Departamentos de Tránsito y Transporte Público Municipal deberán realizar revisiones mensuales y notificar la cancelación vía correo electrónico o carta certificada.

Hay que mencionar que a quienes se les retire la licencia bajo esta causal, se les permitirá volver a solicitarla tan pronto salgan del registro, sin la obligación de esperar los dos años que exige la ley en otros casos de cancelación.

La Contraloría General de la República (CGR) expuso que en 2022 y 2024, 3.400 personas inscritas en el registro obtuvieron o renovaron licencias, pese a adeudar más de $17 mil millones.

El proyecto aún está bajo trámite legislativo y debe pasar ahora al Senado. En caso de ser aprobado en esa instancia, podría quedar listo para su eventual despacho a ley.

