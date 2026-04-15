EN VIVO | Sigue la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast

La transmisión del mensaje iniciará a las 21:00 horas de este miércoles y durará entre 20 minutos. Se espera que el mandatario detalle lo que el Gobierno ha llamado “Plan Nacional de Reconstrucción”.

A las 21:00 horas de este miércoles 15 de abril tendrá lugar la primera cadena nacional en televisión abierta de José Antonio Kast desde que asumió la presidencia de la República en marzo pasado.

El mensaje, grabado en Cerro Castillo, tendría una duración de 20 minutos.

Uno de los grandes anuncios que se espera para esta noche es el denominado “Plan Nacional de Reconstrucción”, que sería enviado prontamente al Congreso y que desde ya ha generado amplio debate.

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