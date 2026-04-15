Pdte. Kast designa embajadores en EEUU y Perú: Estos son los nuevos representantes de Chile

Uno de ellos es ingeniero comercial con experiencia en el sector privado. El otro es abogado y diplomático con gran trayectoria en la Cancillería.

El Presidente de la Républica, José Antonio Kast, designó este miércoles a nuevos embajadores chilenos en Estados Unidos (EE.UU) y Perú.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el actual representante en el país norteamericano será Andrés Ergas Heymann. Y en el país vecino, Milenko Skoknic Tapia.

¿Quién es Andrés Ergas, nuevo embajador en EEUU?

Ergas es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales (UDP). Cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector privado, “donde ha destacado como emprendendor, creando empleos y oportunidades”, describió el Ejecutivo.

De igual manera ha ejercido roles de dirección en distintas compañías de los sectores financiero, inmobiliario, automotriz, hotelero, turismo, vestimenta, entre otros.





¿Quién es Milenko Skoknic, nuevo embajador en Perú?

Skoknic es egresado de Derecho de la Universidad de Chile (UCH) y diplomado en Política Exterior y Economía Internacional del St Antony’s College de la Universidad de Oxford (Inglaterra).

Cuenta con una amplia trayectoria en la Cancillería, donde ha cumplido varios roles. Como representante permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York, y además ante organismos internaciones con sede en Viena.

Asimismo, fue director general de Política Exterior y secretario de la Delegación de Chile ante la Mediación Papal entre Chile y Argentina, en Santiago como en la Santa Sede.

Junto a eso, tiene experiencia como cónsul general de Chile en Bolivia. Y asumirá en Lima tras haber sido embajador en Argentina, Austria, Eslovenia y Eslovaquia.