Gobierno de Pdte. Kast realizará primer vuelo para expulsar a migrantes irregulares

El gobierno avanzaría con la principal promesa de campaña presidencial de José Antonio Kast, al trasladar a alrededor de 40 personas fuera del país.

Una primera expulsión aérea de personas migrantes en situación irregular, se llevará a cabo este jueves por orden del gobierno del presidente José Antonio Kast.

Según información de La Tercera, el Ejecutivo convocará a un punto de prensa mañana para dar a conocer el hecho.

El citado medio habría confirmado con fuentes del gobierno, que serían entre 35 y 40 personas las que dejarían el país.





La ruta partiría en Santiago para luego pasar por Iquique, con dirección a Colombia y Ecuador.

Esta iniciativa se enmarca como el inicio de la principal estrategia de J. A. Kast durante su campaña presidencial, que buscaba expulsar a más de 300 mil personas migrantes en situación irregular.

El operativo sería coordinado en conjunto entre el Servicio Nacional de Migraciones, Policía de Investigaciones (PDI) y la Fuerza Aérea de Chile (FACh).