Almuerzo bajo la lupa: Pdte. Kast en la mira tras recibir a excompañeros de universidad en La Moneda

La actividad se llevó a cabo el pasado viernes 10 de abril en los salones del palacio presidencial y tuvo como invitados a excompañeros del mandatario en la carrera de Derecho.

Los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS) denunciaron ante la Contraloría General de la República (CGR) un almuerzo liderado por el presidente José Antonio Kast en La Moneda.

El evento se llevó a cabo el pasado viernes 10 de abril en los salones del palacio presidencial y tuvo como invitados especiales a excompañeros de universidad del mandatario.





El menú que tiene al pdte. Kast bajo la lupa

Según se lee en la carta, el menú fue “ofrecido” por el jefe de Estado y la primera dama María Pía Adriasola, quien también fue estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Católica.

Los platos consistían en tártaro de tomate o plateada al jugo con puré rústico picante y tomatitos confitados. Además, contó con lasaña de berenjenas como opción vegetariana y pavlova de frutos rojos como postre, sumado a una lista de vinos.

En la denuncia de los parlamentarios, se solicitó a Contraloría fiscalizar e investigar un eventual uso de recursos estatales en esta actividad privada.

“La Moneda no es su fundo y lo que hemos visto es un presidente de la República que pareciera que utiliza esto como el living de su casa. Lo que denunciamos nosotros es grave y se debe investigar”, afirmó Manouchehri.

Desde el gobierno, la ministra Mara Sedini aseguró que están al tanto de la denuncia; no obstante, evitó dar una declaración oficial por el momento. “Vamos a usar los canales institucionales para poder responder”, afirmó.