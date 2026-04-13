Cadem: 52% piensa que gobierno de Kast ha sido “peor de lo que esperaba” y un 79% rechaza agresión contra la ministra Lincolao

En la nueva edición del sondeo, los encuestados opinaron respecto a la gestión del presidente José Antonio Kast y su gobierno tras un mes desde su asunción. Por otro lado, más del 70% de los encuestados consideró grave la agresión a la ministra de Ciencias Ximena Lincolao.

La encuesta Plaza Pública de Cadem reflejó un amplio rechazo a la agresión contra la ministra de Ciencias Ximena Lincolao.

Además, la consulta ciudadana mostró que la aprobación de José Antonio Kast no ha sufrido variaciones significativas desde la última edición.

Esta vez, aunque un 42% de los encuestados apoyó la gestión del Presidente de la República, un 53% no. La semana pasada la negativa de su mandato era de un 54%.

También, al ser consultados por el primer mes de su gobierno un 52% expresó ser “peor de lo que esperaba”.





Rechazo a la agresión contra la ministra Ximena Lincolao

El estudio aludió a la agresión que sufrió la secretaria de Estado en la Universidad Austral de Valdivia el miércoles pasado. Un 79% de los encuestados lo consideraron muy o bastante grave. Solo un 19% opinó que fue poco o nada grave.

Respecto a la naturaleza de este hecho, un 46% cree que fue una acción organizada con motivación política y un 42% una manifestación estudiantil que se desbordó. Aún así, un 8% de los encuestados lo catalogó como un acto de violencia aislado.

Sobre las medidas que podrían tomarse ante situaciones así, un 62% respalda quitar la gratuidad universitaria a estudiantes involucrados.

Y en este caso específico, un 50% apoya expulsar a quienes insultaron a la ministra Lincolao, un 67% a quienes buscaron agredirla físicamente y un 70% a quienes destruyeron infraestructura y mobiliario de la casa de estudios.