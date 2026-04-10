Cadem: Plan Escuelas Protegidas de presidente Kast es aprobado ampliamente por la ciudadanía

La encuesta correspondiente a la segunda semana de abril mostró que la ciudadanía respalda las distintas medidas de seguridad escolar presentadas por el gobierno de José Antonio Kast, cuando el apoyo hacia el mandatario baja.

La aprobación de la gestión del presidente José Antonio Kast sigue siendo negativa según los datos entregados por la última encuesta de Plaza Pública Cadem.

Este jueves se conoció que el 41% la aprueba, sin embargo un 54% la desaprueba. Lo que refleja una leve alza, tras el 53% de desaprobación que recibía su mandato hace una semana.

El estudio también reveló la percepción ciudadana respecto al Plan Escuelas Protegidas, presentado por el gobierno de Kast tras distintos hechos violentos ocurridos en establecimientos educacionales.

Ciudadanía respalda el plan de seguridad escolar de J. A. Kast

El sondeo correspondiente a la segunda semana de abril mostró que el 70% de los encuestados está de acuerdo con la iniciativa, mientras que solo un 24% está en desacuerdo.





Además, el 78% manifestó su apoyo a la medida que quitaría el acceso a la gratuidad universitaria a estudiantes involucrados en actos violentos. Y el 88% considera que se les debería sancionar o expulsar de los establecimientos.

Respecto a las acciones preventivas que podrían usar los colegios, un 88% respalda instalar cámaras de vigilancia, un 79% los detectores de metales, un 77% la revisión de mochilas de los estudiantes, y un 74% las cámaras de reconocimiento facial.

¿Creen que será efectivo el Plan Escuelas Protegidas?

Si bien la encuesta Cadem reflejó un amplio apoyo de la ciudadanía al plan del Ejecutivo, también mostró que existen dudas sobre sus resultados en una eventual operatividad.

Tan solo el 38% de las personas cree que sería muy o bastante efectivo, mientras que el 32% opina que sería algo efectivo y el 24% estima que poco o nada.