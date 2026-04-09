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VIDEO | Funcionarios de Gendarmería sufrieron desmayos en pleno discurso del presidente Kast

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Durante la mañana de este jueves, mientras se realizaba la ceremonia de promulgación de la ley que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad, y en pleno discurso del presidente José Antonio Kast, al menos dos funcionarios sufrieron desmayos y tuvieron que ser auxiliadas y retirada de la tarima. “Vamos a pedirle al doctor que cumpla su rol”, declaró el mandatario, quien agregó “voy a hablar más rápido para que no se sigan aburriendo”.

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