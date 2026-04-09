09/ 04/ 2026 16:31

VIDEO | Funcionarios de Gendarmería sufrieron desmayos en pleno discurso del presidente Kast

Durante la mañana de este jueves, mientras se realizaba la ceremonia de promulgación de la ley que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad, y en pleno discurso del presidente José Antonio Kast, al menos dos funcionarios sufrieron desmayos y tuvieron que ser auxiliadas y retirada de la tarima. “Vamos a pedirle al doctor que cumpla su rol”, declaró el mandatario, quien agregó “voy a hablar más rápido para que no se sigan aburriendo”.