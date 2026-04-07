Revisar mochilas y prohibir gratuidad universitaria a condenados: Las medidas del proyecto “Escuelas Protegidas” del pdte. Kast

Este martes el presidente José Antonio Kast firmó dos proyectos de ley dirigidos a mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales.

La mañana de este martes, el presidente José Antonio Kast presentó y envió al congreso dos proyectos de ley dirigidos a fortalecer la seguridad al interior de los establecimientos educacionales.

En compañía de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el mandatario contextualizó las medidas recordando la tragedia ocurrida en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama y los diversos hechos de violencia escolar denunciados durante la última semana.

En esa línea, Kast afirmó que el proyecto “Escuelas Protegidas” busca prevenir casos de violencia otorgando mayor facultad a profesores y administradores de recintos educacionales, como también otorgando más responsabilidad a quienes los protagonizan.

Revisión de mochilas, prohibición de gratuidad universitaria a quienes cometan delitos y establecer sanciones a estudiantes que irrumpan las clases son algunas de las medidas que contempla el proyecto.





“Escuelas Protegidas”: Estas son las medidas del proyecto de ley enviado por el pdte Kast al congreso

De acuerdo a lo señalado por el jefe de Estado, la iniciativa contempla las siguientes medidas:

Colegios podrán “revisar mochilas y pertenencias de las personas que ingresen al establecimiento“. Los profesores tendrán mayor autoridad para mantener el orden dentro de la sala de clases. Interrumpir clases será considerado como una falta grave a la convivencia escolar. Quienes sean condenados por delitos graves no podrán acceder a gratuidad en la educación superior. Prohibición de capuchas y accesorios que permitan la identificación del estudiante.

En la misma línea, se contempla una modificación al Código Penal para incorporar como agravante de responsabilidad cometer un delito en establecimientos educacionales.