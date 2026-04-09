“Me tenían secuestrada”: Ministra Lincolao reveló nuevos detalles de la agresión en Valdivia

La secretaria de Estado entregó nuevos detalles de la compleja jornada en la Universidad Austral. “Gritaron insultos a mi etnia (…) Fueron violentos desde el principio con sus epítetos y carteles”, afirmó.

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, entregó nuevos detalles de la agresión que sufrió en la Universidad Austral (UACh) de Valdivia.

Recordemos que la secretaria de Estado fue invitada a la inauguración del año académico en dicho establecimiento, donde realizó una presentación sobre los ejes estratégicos del Ministerio.

Sin embargo, durante la actividad, un grupo de manifestantes llegó hasta el Aula Magna de la UACh con pancartas que incluían mensajes contra el presidente José Antonio Kast y la propia ministra afectada.

Lincolao debió abandonar el lugar bajo insultos y hasta fue rociada con agua. Además, debido a las hostilidades por su presencia, el vehículo en el que viajaba debió partir con una de sus puertas abiertas.





El día de la agresión a la ministra Lincolao

En entrevista con CNN Chile, la secretaria de Estado relató cómo fue la dramática jornada en la UACh. “Gritaron insultos a mi etnia (…) Fueron violentos desde el principio con sus epítetos y carteles”, afirmó.

Lincolao relató que, después de terminar su clase magistral en el recinto, ingresaron los sujetos que se encontraban en el lobby. “Al salir del auditorio, los jóvenes se tiraron encima para atacarme. Era una masa humana de gente que quería agredirme físicamente“, señaló.

La autoridad indicó que, en medio de este tenso ambiente, se autorizó el ingreso de tres estudiantes para escuchar sus demandas. “La demanda era bastante larga, un sólo ítem de 50 tal vez estaba relacionado con nuestro Ministerio”, dijo.

“Les pregunté por qué me tenían secuestrada, si consideraban que era algo aceptable (…) y no hubo una respuesta clara. Tuvimos una conversación en la que, dentro de todo, pudimos dialogar”, agregó.