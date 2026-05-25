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Un fallecido y al menos 30 heridos deja volcamiento de bus en Villarrica

El lamentable hecho ocurrió luego que un bus de la empresa Jac, que se dirigía rumbo a Freire, se volcara por causas que todavía se investigan. 

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un grave accidente ocurrió este lunes en la ruta que une Villarrica con la comuna de Freire a la altura del kilómetro 14 de dicho sector, en la región de La Araucanía. 

El lamentable hecho ocurrió luego que un bus de la empresa Jac, que se dirigía rumbo a Freire, se volcara por causas que todavía se investigan. 

Esto provocó que persona perdiera la vida y al menos 30 personas resultaran lesionadas. En el programa Contigo En Directo se indicó que el vehículo aún no se puede retirar del sitio del accidente y habrían cuatro personas atrapadas.

Al lugar llegaron ambulancias SAMU y en el lugar trabajan carabineros y bomberos. Además, se solicitó a los conductores movilizarse con precaución por la ruta Freire-Villarrica.

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