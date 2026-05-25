Un fallecido y al menos 30 heridos deja volcamiento de bus en Villarrica

El lamentable hecho ocurrió luego que un bus de la empresa Jac, que se dirigía rumbo a Freire, se volcara por causas que todavía se investigan.

Un grave accidente ocurrió este lunes en la ruta que une Villarrica con la comuna de Freire a la altura del kilómetro 14 de dicho sector, en la región de La Araucanía.

El lamentable hecho ocurrió luego que un bus de la empresa Jac, que se dirigía rumbo a Freire, se volcara por causas que todavía se investigan.





Esto provocó que persona perdiera la vida y al menos 30 personas resultaran lesionadas. En el programa Contigo En Directo se indicó que el vehículo aún no se puede retirar del sitio del accidente y habrían cuatro personas atrapadas.

Al lugar llegaron ambulancias SAMU y en el lugar trabajan carabineros y bomberos. Además, se solicitó a los conductores movilizarse con precaución por la ruta Freire-Villarrica.