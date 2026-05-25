Cae banda chilena que robaba millones en viviendas de estrellas de la NBA, la NFL y la NHL en EEUU

El grupo de delincuentes fue desarticulado en Argentina tras asaltar a un conocido extenista trasandino y robar artículos de lujo en el país norteamericano.

Cayó una banda de chilenos que se dedicaba a asaltar a estrellas de la NBA, la NFL y la NHL, ligas de básquetbol, fútbol americano y hockey en Estados Unidos (EE.UU).

El grupo de delincuentes fue desarticulado en Argentina tras robar más de tres millones de dólares en artículos de lujo de las residencias de dichos deportistas.

Otra víctima de esta banda fue el extenista trasandino Juan Martín del Potro, el pasado 15 de mayo. Fue gracias a él que se logró vincular a los chilenos con otros robos concretados entre el 2024 y el 2025 en EE.UU.

Se trata de una investigación del FBI con policías chilenas, que terminó con la detención de dos de estas personas en Buenos Aires. Además, uno de ellos fue capturado este fin de semana en la comuna de Lampa.





Banda criminal chilena robaba a estrellas de la NBA, la NFL y la NHL

Los delincuentes esperaban que los deportistas dejaran sus hogares para viajar al extranjero por sus respectivos campeonatos. En ese momento, ingresaban a las viviendas, y robaban dinero y todo tipo de lujos que podrían reducir en efectivo.

“El modus operandi de estos sujetos era realizar un análisis previo en las redes sociales de los jugadores como también en las de sus parejas, para así establecer si participarían en los juegos que le correspondían”, explicó la Policía de Investigaciones (PDI).

En Argentina, la Policía Federal logró su detención luego de que se identificaran con una cámara de seguridad en una estación de servicio cercana a la casa de Juan Martín del Potro.

“Al momento de ser revisadas, se percataron de que también eran requeridos por Interpol Washington“, añadió la PDI.

Los delincuentes fueron detenidos en un terminal de buses en Palermo y se estima que regresarían a Chile tras haber ingresado a Argentina por pasos no habilitados.

El hombre que fue capturado en Lampa este fin de semana, ya fue formalizado y está a la espera de que llegue una solicitud de EE.UU, para ser extraditado y juzgado con sus otros compañeros de delitos.