“No es normal que un padre…”: Lanzan nueva acusación sobre Cristian Arriagada y su paternidad

“Hoy el cielo sabe que ese niño estará mejor cuidado, más protegido y rodeado de personas que sí lo aman de verdad”, expuso Sonia Valenzuela.

Este domingo, la médium Sonia Valenzuela volvió a pronunciarse tras exponer el conflicto familiar entre Cristian Arriagada y la madre de Javiera Suárez.

Valenzuela acusó al médico cirujano de viajar en primera clase mientras su hijo lo hace en económica, causando revuelo en redes sociales.





“No es normal cuando el ego pesa más que el amor”

“Por fin anuncia una pareja, y así deja de colgarse del título de ‘viudo de'”, comenzó diciendo Sonia en una publicación de Instagram que hablaba de la confirmación del romance entre Arriagada y Kika Silva.

En esa misma línea, arremetió: “Recordar con amor es una cosa, usar ese papel durante años para construir una imagen es una muy distinta”.

“Hoy los ángeles aplauden desde el cielo porque poco a poco la verdad comienza a aparecer y muchas personas empiezan a darse cuenta de cosas que antes no querían ver”, comentó la médium.

Sin embargo, la polémica no quedó ahí y Sonia lanzó nuevas acusaciones sobre Arriagada, en relación a la paternidad que ejerce con el hijo que tuvo con Javiera Suárez.

“Lo único que uno espera es que su hijo pueda estar mejor, más protegido y más amado, porque no es normal que un padre viaje en primera clase mientras su hijo va sentado atrás en económica; no es normal cuando el ego pesa más que el amor”, indicó.

Por otra parte, la médium reflexionó: “Hoy el cielo sabe que ese niño estará mejor cuidado, más protegido y rodeado de personas que sí lo aman de verdad. La verdad siempre encuentra la forma de agradecer”.

Finalmente, respecto del nuevo romance con Kika Silva, Sonia concluyó: “Me pregunto: ¿Hará lo mismo ahora con su nueva pareja? ¿Él adelante privilegiado y ella atrás? Porque esas pequeñas acciones dicen mucho más de una persona que cualquier discurso”.

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